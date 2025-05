Reinaldo Carneiro Bastos oficializa candidatura à presidência da CBF

O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, confirmou neste sábado (17) que vai concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Em nota divulgada pela FPF, Reinaldo defende a necessidade de uma nova gestão para o futebol brasileiro.

“Reconstruir a credibilidade do futebol brasileiro exige ação e experiência. Precisamos de uma nova CBF: aberta, moderna, ambiciosa e profissional. A entidade que gere a maior paixão nacional e que fatura mais de R$ 1 bilhão ao ano deve ser administrada com transparência”, informa a nota da FPF.

Portanto, a eleição está marcada para o dia 25 de maio, domingo, véspera da chegada do técnico Carlo Ancelotti ao país. Assim, pleito ocorre em meio ao afastamento de Ednaldo Rodrigues, determinado pela Justiça.

Concorrência com presidente da federação de Roraima

O anúncio de Reinaldo acontece enquanto 19 federações estaduais articulam o nome de Samir Xaud, presidente da federação de Roraima, como possível candidato de consenso. Porém, se houver acordo, uma chapa única pode ser formada, já que esse grupo reúne 57 votos — número suficiente para garantir a vitória.

No entanto, a FPF avalia que ainda há espaço para uma eventual articulação. Segundo a entidade, Xaud não consolidou apoio suficiente para inviabilizar outras candidaturas. Reinaldo aposta no respaldo dos clubes e participa neste sábado de uma reunião com a Liga Forte União (LFU) para fortalecer seu projeto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.