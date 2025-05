Vasco x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste sábado, 17/5, o Vasco mede forças com o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, e tenta deixar a zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino soma 7 pontos e ocupa, no momento, a 17ª colocação (primeir a integrar o Z4). O Leão do Pici, por sua vez, tem 10, na 11ª posição, e busca dar um salto na classificação e encostar no pelotão de frente.

A Voz do Esporte fará cobertura deste duelo começando a sua transmissão a partir as 17h, sob o comando e Diego Mazur, que também estará na narração.