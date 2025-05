São Paulo x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

São Paulo e Grêmio jogam, às 21h, de Brasília, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas perderam sua invencibilidade na competição em seu último compromisso, contra o Palmeiras. Assim viram a zona de rebaixamento se aproximar. Afinal, estão na 16ª colocação. Já os gaúchos não perdem há quatro jogos, mas vêm de três empates e um único triunfo nesta sequência. Estão uma posição na frente do adversário, em 15º.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua jornada esportiva a partir das 19h30, sob o comando do elétrico Christian Rafael, que também estará na narração assim que a bola rolar.