Escândalo de apostas: clube argentino ‘vendeu’ gestão para empresários no Brasil

O escândalo de manipulação de resultados no futebol argentino envolvendo quatro jogadores brasileiros começa a ser esclarecido. De acordo com informações do site argentino ‘TyC Sports’, o El Porvenir, que disputa a Primeira C – equivalente à Quarta Divisão do Campeonato Argentino – fez uma acordo nebuloso com uma empresa com sede no Brasil para terceirizar a administração do time, incluindo a contratação de comissão técnica e de 12 jogadores ligados ao grupo.

Leia mais: Quem são os brasileiros suspensos por manipulação de resultados na Argentina

No início desta temporada, o El Porvenir recebeu a oferta de 20 mil dólares (R$ 120 mil) para abrir mão da gestão. A diretoria não pensou duas vezes. Afinal, sua receita mal chegava aos 5 milhões de pesos (R$ 24 mil), entre cotas de TV, marketing, patrocínios e ingressos. Mas o líquido não chegava a 2 milhões de pesos (R$ 9,9 mil). Desta maneira, foi assinado um contrato com uma empresa brasileira de consultoria e marketing esportivo sediada em Porto Alegre.

Este grupo tem negócios no estado do Pará com criptomoedas e foi recomendado ao Porvenir pelo ex-jogador de futebol argentino Darío Siviski, que vive no Brasil há algum tempo e hoje trabalha como gerente esportivo.

O acordo incluiu, ainda, a contratação de uma comissão técnica e 12 jogadores. Dentre eles o zagueiro Marquinhos, o meia Pantico, o goleiro Blanco e o atacante Vaqueiro. Mas o investimento, depois de nove rodadas disputadas, não se mostrava eficaz. Afinal, o Porvenir estava na 11ª colocação no seu grupo de 13 times.

Site de torcedores passou a estranhar comportamento do time

Desta maneira, os torcedores passaram a suspeitar. Em algumas derrotas, os fãs apontavam erros propositais de alguns jogadores. O site ‘Mundo Porvenir’, especializado na cobertura do clube, passou a relatar ‘problemas estranhos’. Bolas postas para escanteio sem sentido, pênaltis escandalosos e cartões amarelos sem sentido, provocados por discussões sem sentido com o árbitro. Porém, os fatos aconteciam igualmente no Campeonato de Reservas, o equivalente aos aspirantes aqui no Brasil.

O Porvenir, contudo, já havia passado por uma situação semelhante em 2022. Vários jogadores foram acusados ​​de envolvimento em manipulação de apostas. Isso resultou em um processo judicial que terminou com apenas um culpado: o gerente Brian Simone, condenado a seis meses de prisão. O processo teve início a partir de uma denúncia do próprio clube. Porém, desta vez, a Associação do Futebol Argentino (AFA) apresentou a denúncia diretamente, sem que o clube soubesse.

Análise de vídeo e fase de depoimentos

As autoridades remeteram o caso à Promotoria Especializada em Eventos Coletivos da Cidade de Buenos Aires. A investigação, porém, está em fase preliminar. As autoridades estão analisando vídeos das partidas e devem chamar vários dirigentes de clubes da Primeira C para prestar depoimento. Assim, o próximo passo será pedir às casas de apostas que reportem atividades suspeitas nas últimas cinco partidas do El Porvenir que estão sob análise.

“Estamos surpresos que eles não tenham falado conosco e, além de uma penalidade incomum, não vimos nenhum comportamento incomum dos jogadores sob investigação”, disse um representante do El Porvenir ao TyC Sports.

Além dos quatro brasileiros, o sérvio Nícifor Simovic também foi citado na denúncia. Ele faz parte do grupo de investidores que administra o time de futebol do Porvenir.

Assim, o Tribunal Disciplinar da AFA recomendou a suspensão provisória de 90 dias dos quatro jogadores e a proibição de 90 dias de entrada em qualquer estádio de futebol do país para o representante sérvio.

