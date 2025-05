Dispensado pelo Vasco, Souza lamenta não poder trabalhar com Fernando Diniz

Fora do Vasco após rescindir contrato na última sexta-feira (16), o volante Souza lamentou o fato de não poder trabalhar com Fernando Diniz, recém-contratado pelo clube para o lugar de Fábio Carille. O jogador fez uma postagem nas redes sociais e diz que criou expectativas com o novo comandante.

“Futebol não existe ciência exata, mas sempre quis trabalhar com ele por acreditar que ele extrai o melhor do atleta e gosta de jogar futebol, não tem medo do erro etc. Acho que poderia ajudar, sim, e na verdade até criei expectativas, mas, após o abraço que ele me deu ontem, a palavra foi ‘me desculpa, quando cheguei a decisão já estava tomada'”, declarou o volante, antes de completar:

“Eu agradeci, desejei boa sorte e disse que acredito muito que ele possa nos tirar dessa situação, e falo para vocês: se ele não elevar o nível do nosso elenco, ninguém mais eleva. Só peço que tenha paciência. Diniz é muito diferenciado”.

Souza chegou ao Vasco no ano passado

Souza chegou ao Vasco no ano passado junto com Philippe Coutinho, que indicou a sua contratação. Em seguida, o presidente Pedrinho aceitou o pedido do camisa 11 somente após avaliação técnica em cima do volante.

O experiente jogador não vinha recebendo chances, embora estivesse treinando normalmente com o elenco cruz-maltino. Aliás, a última vez que foi relacionado foi no empate em 0 a 0 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 19 de abril. No entanto, Carille optou por não o colocar em campo.

A última partida que jogou tem ainda mais tempo: dia 29 de janeiro. Na ocasião, atuou os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, pelo Campeonato Carioca.

Além do volante, o Vasco rescindiu também o contrato do zagueiro Capasso. O argentino estava afastado desde o início do ano e treinava em horários alternativos no CT Moacyr Barbosa.

