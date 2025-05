Sporting vence e é bicampeão Português

O Sporting é bicampeão do Campeonato Português. A conquista veio neste sábado, 17/5, na última rodada da competição. Os sportinguistas venceram o Guimarães por 2 a 0, em casa, no Alvalade, e chegaram aos 82 pontos. Já o Benfica, o único que poderia tirar o título dos sportinguistas, ficou no 1 a 1 com o Braga, fora de casa, e foi aos 80 pontos. Pedro “Pote” Gonçalves e o goleador Gyokeres fizeram os gols dos bicampeões.

Vale citar que Sporting e Benfica chegaram na última rodada empatados em pontos. Mas o Sporting só dependia de si, pois mesmo que ambos terminassem empatados em pontos, os Leões seriam campeões. Afinal, no confronto direto, primeiro critério de desempate, os sportinguistas, ganharam um jogo e empataram o outro.

Esta foi a primeira vez que o Sporting conquistou dois títulos seguidos desde o tetracampeonato de 1950 a 1954. Assim, chegou aos 21 títulos. Os maiores campeões são Benfica (38) e Porto (30).

Despedida de Gyokeres?

Gyökeres, que ganhou o prêmio da FIFA de maior artilheiro do mundo em 2024, termina a competição com incríveis 39 gols em 36 rodadas. Para se ter ideia, Pavlidis, do Benfica, o segundo colocado, fez 19. O atacante sueco deve ter feito seu último jogo pelos sportinguistas, já que Manchester United e Arsenal se interessam pelo jogador e já fizeram propostas milionárias para tê-lo.

Como foi o jogo do bi do Sporting

O Sporting administrou o fato de depender apenas de si diante do fechado Guimarães. Ficou em cima no primeiro tempo, com Gyokeres perdendo duas boas chances. Mas como o Braga já vencia o Benfica por 1 a 0 desde a metade do primeiro tempo, a igualdade já bastava para o título.

No segundo tempo, aos dez minutos, após uma bela troca de passes, Pedro “Pote” recebeu na área e tocou de primeira para mandar no ângulo de Bruno Varela sem chance para o goleiro. O Sporting abriu 1 a 0 e encaminhava o bicampeonato. A conformação veio quando, aos 37 minutos, Gyokeres recebeu na área. Na raça passou pela marcalão dupla, tirou o goleiro e mandou para a rede. 2 a 0. Feste em Alvalade, a casa sportinguista.

Como foi o empate do Benfica, o vice-campeão

No 1º de Maio, em Braga, o Benfica começou buscando o gol, pois precisava de um bom resultado para sonhar com o título. Chegou a ter uma chance com Pavlidis, mas foi o Braga que abriu o placar aos 19 minutos, quando Renato Horta foi derrubado por Tomás Araújo. Após cinco minutos de VAR e análise do juiz, ele confirmou o pênalti, que Zalazar bateu com força para fazer 1 a 0. E foi Zalazar quem ampliou ainda no primeiro tempo, em que o Braga foi melhor. Mas o goleiro benfiquista Trubin evitou.

No segundo tempo, o Braga seguiu melhor e perdeu oportunidades para ampliar. Contudo, aos 18, Pavlidis, que estava apagado, fez boa jogada pela direita e empatou para o Benfica. Dois minutos depois, Moutinho foi expulso e o Braga ficou com dez. Naquela altura, Di María, que começou no banco, já estava em campo e gerenciando os ataques benfiquistas. Mas, na reta final, foi o Braga que perdeu as duas melhores oportunidades. Contudo, de novo, o goleiro Trubin, o melhor em campo, salvou.

Quem se classicou à Ligas e os rebaixados

O Sporting (bicampeão, 82 pontos) e Benfica (vice, 80 pontos) vão para a Champions League.

O terceiro colocado, Porto (71 pontos), está classificado para a fase de grupos da Liga Europa.

O Braga, quarto colocado (66 pontos) , jogará a fase de qualificação da Liga Europa.

E o 5º colocado, Santa Clara (57 pontos), jogará a Liga Conferência.

Farense e Boavista foram rebaixados.

O Aves (AVS Sad) terminou em 16ºe enfrentará o 3º da Segundona, Vizela, em uma repesgaem

Tondela e Alverca (campeão e vice) sobem da Segundona para a elite.

