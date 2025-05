Presidente do Palmeiras defende novo mandatário da CBF: ‘sem preconceito’

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, defendeu o novo presidente da CBF, Samir Xaud, neste domingo (25/5), na sede da confederação, onde ele recebeu a aclamação para o cargo. Samir Xaud vem sendo alvo de críticas por representar uma federação considerada inexpressiva no futebol brasileiro, a de Roraima.

“Isso é preconceito e vou fazer analogia com a minha história. Quando apareci no futebol e fui eleita presidente, eu não era do mundo do futebol. Única mulher presidente de clube na América do Sul. Todos falaram ou pensaram: ‘Não entende nada de futebol, não sabe o que é bola’. Mas a minha gestão é a mais vitoriosa da história do Palmeiras. Na minha gestão conseguimos receita de 1 bilhão e 300 milhões de reais”.

E Leila complementou, arrancando risos dos jornalistas:

‘Acharam que eu seria uma Rainha da Inglaterra (que tem fama de não fazer nada), e estou muito mais para Margaret Thatcher (primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990, que ganhou fama de ‘Dama de Ferro’ pelo estilo de liderança)”

Leila ressaltou que votou em Ednaldo Rodrigues na última eleição. Assim, gostaria que ele continuasse na função. Entretanto, como a Justiça determinou seu afastamento, ela não iria ‘discutir questões jurídicas’.

Outras declarações de Leila Pereira na sede da CBF

Veja outros momentos da entrevista de Leila Pereira na sede da CBF.

“O Palmeiras sempre foi para o melhor do futebol brasileiro. O Palmeiras não pensou só nele e não jogamos sozinhos. Queremos um campeonato com todos os clubes fortes. E eu achei que, quando conversei com o Samir e o Reinaldo, as propostas do Samir eram exatamente as que o Palmeiras defende há muito tempo, como o fair play financeiro. O Palmeiras paga em dia, e outros clubes não pagam ninguém”.

“Sempre defendemos a melhoria da arbitragem e um calendário melhor, que hoje é insano. Os clubes fazem investimentos milionários e não conseguem retorno. Eu fui uma das primeiras a bater forte nisso, e precisamos implementar as ligas. Samir defende essas pautas, e vejo ele como uma renovação”.

“Não assinei o manifesto porque o presidente ainda não tinha sido eleito, não tomou posse, e temos primeiramente de nos entender. O Samir será eleito hoje e estou aberta. Mas não vou assinar o manifesto. Achei muito rígido. Não assinei, mas apoio muito da pauta do manifesto”.

A candidatura de Samir Xaud recebeu aprovação da comissão eleitoral da CBF no dia 22/5. A chapa foi a única que conseguiu formalizar a inscrição para o pleito. Desse modo, Xaud conseguiu assinatura de 15 federações e 10 clubes. Isto deixou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, fora da disputa do cargo.

