Grêmio vence o Bahia e se recupera no Brasileirão

O Grêmio venceu o Bahia por 1 a 0, na manhã deste domingo (25), em seus domínios, e, desse modo, se afastou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi de Braihwaite, em pênalti polêmico, já na segunda etapa. Com o resultado, os gaúchos subiram momentaneamente para o 12º lugar, com 12 pontos, e afastaram o risco de terminar a décima rodada da competição no Z4. O Bahia, por sua vez, é o sétimo, com 15.

O Grêmio volta a campo quinta-feira, novamente em casa, diante do Luqueno, pela Copa Sul-Americana. Já o Bahia permanece em Porto Alegre, onde, um dia antes, tem confronto decisivo contra o Internacional pela Libertadores.

Muitas oportunidades e nenhum gol

O primeiro tempo foi movimentadíssimo. Em casa e precisando da vitória, o Grêmio tomou a iniciativa. Prova disso é que Dodi e Amuzu, duas vezes, ameaçaram a meta de Marcos Felipe. A maior oportunidade do Tricolor, contudo, aconteceu com Braithwaite, que, na entrada da pequena área, recebeu cruzamento de Cristian Oliveira e arrematou por cima.

O Bahia, por sua vez, soube controlar o ímpeto inicial dos anfitriões e, aos poucos, conseguiu chegar perto da abertura do placar. Lucho Rodriguez teve duas boas chances. A mais clara do Tricolor de Aço, entretanto, aconteceu em jogada bem confusa: aos 28 minutos, Juba cobrou falta, Volpi deu rebote, Gilberto tentou, a defesa gremista afastou e, na sobra, David Duarte, da marca do pênalti, isolou.

Segundo Tempo

O gol que insistiu em não sair na primeira etapa, afinal acabou não demorando a acontecer na segunda. Aos oito minutos, Marcos Felipe derrubou Braithwaite na área. Após cinco minutos de consulta ao VAR e dois de reclamação por parte do Bahia, o dinamarquês bateu, aos 15, e colocou os gaúchos à frente no marcador.

O Bahia, assim como na primeiro tempo, passou a controlar o jogo e perdeu duas boas chances. Na primeira delas, a0s 21. Lucho Rodriguez cobrou falta e Volpi espalmou. Seis minutos depois, Juba cobrou escanteio, a bola atravessou a área após desvio e encontrou Erick Pulga, que desviou, mas errou o alvo. Em outra grande chance, aos 38, Willian José serviu Juba de letra, mas o lateral bateu travado e perdeu.

GRÊMIO 1 X 0 BAHIA

Campeonato Brasileiro – 10ª Rodada

Data: 25/5/2025

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Tiago Volpi, João Pedro (Ronald, 21’/1T), Wagner Leonardo, Kanneman e Marlon; Villasanti, Dodi e Cristaldo (Gustavo Martins, 28’/2T); Cristian Oliveira (Aravena, 32’/2T) Braithwaite (Arezo, 32’/2T) e Amuzu (Pavón, 28’/2T). Técnico: Mano Menezes

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto (Santiago Arias, (Iago, 38’/2T), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro (Kayky, 21’/2T) e Michel Araújo (Rodrigo Nestor, 21’/2T); Cauly (Iago, 38’/2T), Lucho Rodriguez (Willian José, 21’/2T) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Gols: Braithwaite, 15’/2ºT (1-0)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartão Amarelo: Cristaldo, Amuzu, Aravena, Pavón (GRE); David Duarte, Everton Ribeiro, Santiago Mingo (BAH).

