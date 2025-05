Bragantino x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Bragantino e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 20h, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 10ª rodada do Brasileirão. Enquanto o time paulista mira a liderança da competição, a equipe do interior gaúcho precisa sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir:

O Premiere transmite o jogo a partir das 20h

Como chega o Bragantino

A equipe do interior paulista chega abriu a rodada em quarto lugar, com 17 pontos, a cinco do líder Palmeiras. O time comandado por Fernando Seabra não poderá contar com o lateral-direito Agustin Sant’Anna, com os atacantes Fernando e Henry Mosquera, todos lesionados. Já o lateral-direito Nathan Mendes e o atacante Isidro Pitta ainda são dúvidas, afinal, saíram recentemente do DM e encontram-se em fase de transição.

Como chega o Juventude

A equipe gaúcha entrou no final de semana na 18ª colocação e apenas duas vitórias em nove jogos e nenhum triunfo fora de casa. Recém-contratado, o técnico Claudio Tencati tem apenas uma partida até aqui (1 a 1 contra o Fluminense). Ele fará mudanças no time, que não deverá contar com o atacante Ênio. Mesmo recuperado de lesão, deve ser poupado.

BRAGANTINO X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data-Hora: 26/5/2025 (segunda), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Onde assistir: Premiere

BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

JUVENTUDE: Gustavo, Ewerthon (Reginaldo ) Wilker Àngel, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Taliari (Giovanny ou Matheus Babi) e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rafael Traci (SC)

