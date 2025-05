Newcastle perde para o Everton, mas garante vaga na Champions

Em uma temporada histórica, o Newcaslte confirmou a classificação para a próxima edição da Champions. Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Everton, neste domingo (25), o time contou com um tropeço do Aston Villa nesta 38ª rodada da Premier League e garantiu uma vaga no G-5 da competição. Alcaraz, ex-jogador do Flamengo, marcou o gol da vitória dos Toffees no St James’ Park.

O Newcastle encerra sua participação no Campeonato Inglês com 66 pontos, na 5ª posição. A pontuação é a mesma do Aston Villa, 6º colocado, mas o time do St James’ Park leva a melhor nos critérios de desempate e vai disputar a próxima Champions. Dessa maneira, o G-5 da Premier League é composto por: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Newcastle.

A temporada foi histórica para o Newcaslte. Além da classificação para a Champions, o time conquistou a Copa da Liga Inglesa em vitória sobre o Liverpool e encerrou um jejum de 70 anos sem títulos nacionais.

Por outro lado, o Everton, que somente cumpria tabela nesta última rodada, encerra sua participação na Premier League com 48 pontos, na 13ª posição. O time não tinha condições de alcançar a zona de classificação para as próximas competições europeias e tampouco brigava contra o rebaixamento.

Newcastle x Everton

O primeiro tempo teve um domínio maior do Newcastle, mas as equipes não conseguiram tirar o zero do placar. Com mais posse de bola e finalizações, os donos da casa tiveram mais volume de jogo, mas pecaram no último passe. Por outro lado, o Everton não teve chances claras e pouco levou perigo ao gol defendido por Pope.

O Newcastle voltou do intervalo com mudanças na equipe, mas a primeira grande chance da segunda etapa foi do Everton, com finalização de Alcaraz defendida pelo goleiro Pope. Os visitantes pressionaram e o ex-jogador do Flamengo balançou a rede aos 19 minutos. O lateral Mykolenko cruzou na esquerda e o meia, de caebeça, abriu o placar. Com a necessidade de virar o jogo, o Newcastle foi para cima, mas o Everton conseguiu segurar a vitória fora de casa.

Jogos da 38ª rodada do Campeonato Inglês

Domingo (25/5)

Fulham 0x2 Manchester City

Bournemouth 2×0 Leicester

Wolverhampton 1×1 Brentford

Southampton 1×2 Arsenal

Noytingham Forest 0x1 Chelsea

Newcastle 0x1 Everton

Manchester United 2×0 Aston Villa

Tottenham 1×4 Brighton

Liverpool 1×1 Crystal Palace

Ipswich 1×3 West Ham

