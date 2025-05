United vence e tira o Aston Villa da Champions

O Manchester United derrotou o Aston Villa por 2 a 0 neste domingo (25) em duelo válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Inglês. O atacante Diallo e o meia Eriksen marcaram os gols já na reta final do jogo, recolocando os Red Devils no caminho das vitórias na Premier League após 70 dias. Desde então, foram seis derrotas e dois empates.

Apesar do resultado, a temporada do United terminou em tom melancólico para a torcida. O time comandado pelo português Rubén Amorim encerrou a Premier League apenas em 15º lugar, com 42 pontos e 18 derrotas (quase um turno inteiro, portanto). Esta foi a pior temporada da equipe na era Premier League.

Além disso, os Red Devils ficaram com o vice na Liga Europa e da Supercopa, caíram nas oitavas de final da Copa da Inglaterra e nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Portanto, o United promoverá uma reformulação, com muitas saídas de jogadores. Eriksen, inclusive, é um dos cotados para deixar o time, aos 33 anos.

O craque Bruno Fernandes deve sair também, mas por conta de uma proposta tentadora do Al-Hilal. Seu compatriota, o o técnico Rubén Amorim também não tem permanência assegurada, com muitas críticas da torcida. O atacante Alejandro Garnacho é outro cotado para sair da Premier League.

O Aston Villa encerra a temporada com um misto de alegria e tristeza. Por um lado, o time de Birmingham classificou-se para a Liga Europa, em sexto lugar, com 66 pontos. No entanto, uma das 10 mais populares da Inglaterra lamenta não conseguir nem um empate, o que lhe colocaria na Liga dos Campeões.

Jogos da 38ª do Campeonato Inglês (última rodada)

Domingo (25/5)

Fulham 0 x 2 Manchester City

Bournemouth 2 x 0 Leicester

Wolverhampton 1 x 1 Brentford

Southampton 1 x 2 Arsenal

Nottingham Forest 0 x 1 Chelsea

Newcastle 0 x 1 Everton

Manchester United 2 x 0 Aston Villa

Tottenham 1 x 4 Brighton

Liverpool 1 x 1 Crystal Palace

Ipswich 1 x 3 West Ham

