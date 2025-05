Festa com taça e empate: Liverpool celebra título inglês em Anfield

Campeão Inglês por antecipação, o Liverpool se despediu de sua torcida com festa em Anfield, neste domingo, 25/5. O jogo contou com a presença de Jürgen Klopp, seu ex-treinador, várias celebridades e ex-astros como Steven Gerrard, além de muitas homenagens a Alexander-Arnold — craque formado na base do clube e que está de saída dos Reds. Mas, em campo, diante do Crystal Palace, quase teve “água no chope”: os londrinos abriram o placar com Eze e ainda quase ampliaram. No fim, Salah empatou. Placar final: 1 a 1.

O campeão encerra a campanha com 84 pontos, dez à frente do vice-campeão Arsenal. O Crystal Palace, apesar de terminar em 12º lugar com 53 pontos, jogará a Liga Europa na próxima temporada por ter conquistado a Copa da Inglaterra.

Liverpool sai atrás

O Liverpool fez o jogo que todos esperavam — sempre pressionando, com mais de 70% de posse de bola e muitas finalizações a mais que o rival, mas sem sucesso. Já o Crystal Palace aproveitou bem a grande chance que teve. Aos nove minutos, Sarr recebeu na entrada da área pela esquerda e chutou sem chance de defesa para Alisson, abrindo o placar. A melhor chance antes do intervalo também foi dos visitantes, com uma bola de Mateta na trave. Isso sem contar uma bola na trave de Sarr.

Salah empata

No segundo tempo, já com Alexander-Arnold em campo, o Liverpool seguiu tentando o empate. Luis Díaz e Darwin Núñez (que entrou na etapa final) criaram boas jogadas, mas sem êxito. Para piorar, aos 22 minutos, Gravenberch foi expulso, deixando os campeões com dez jogadores. E Sarr quase marcou o segundo dos londrinos: Alisson salvou.

Porém, aos 39, Salah, eleito MVP da Premier League, apareceu bem para completar uma assistência de Gakpo após cruzamento da direita e empatar o jogo.

Mesmo com o empate, a torcida fez uma grande festa no estádio para celebrar o título e ver os jogadores levantando a taça da Premier League.

Jogos da 38ª do Campeonato Inglês (última rodada)

Domingo (25/5)

Nottingham Forest 0x1 Chelsea

Fulham 0x2 Manchester City

Newcastle 0x1 Everton

Bournemouth 2×0 Leicester

Wolverhampton 1×1 Brentford

Southampton 1×2 Arsenal

Manchester United 2×0 Aston Villa

Tottenham 1×4 Brighton

Liverpool 1×1 Crystal Palace

Ipswich 1×3 West Ham

