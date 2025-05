Napoli se aproxima de acerto com De Bruyne

Campeão italiano 2024/2025, o Napoli está perto de contratar o meia Kevin De Bruyne, de saída do Manchester City após 10 temporadas. O craque belga está com 33 anos e chegaria de graça para o clube da Terra da Bota. Inclusive, de acordo com a “SkySports Itália”, apenas detalhes separam a negociação.

De Bruyne, vale lembrar, é muito amigo de Lukaku, atacante do Napoli. Juntos, eles formaram dupla que encantou o planeta na Copa do Mundo de 2018. Eles também jogaram juntos no Chelsea no início da década passada. Lukaku é um ano mais novo do que o amigo.

Além do Napoli, o belga também estaria na mira do Chicago Fire, do Liverpool e de clubes da Arábia Saudita. Ele despediu-se do City neste domingo (25), quando atuou por cinco minutos na vitória sobre o Fulham por 2 a 0, na última rodada da Premier League. Ao todo, foram 422 jogos, 118 gols e 168 assistências.

Assim, deixa o Manchester City no hall dos maiores ídolos do clube, afinal, conquistou 16 títulos, incluindo Champions, Mundial e seis Premier League. De Bruyne tem passagens também por Genk, Wolsfburg e Werder Bremen, conquistando ao menos dois títulos nos dois primeiros times citados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.