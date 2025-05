Antonio Conte pode trocar de clube na Itália

A Juventus deve iniciar nesta segunda-feira (26) as negociações para contratar Antonio Conte como novo treinador. Nas últimas semanas, a imprensa italiana adiantou que o técnico é o principal nome da Velha Senhora para substituir Igor Tudor. Apesar de o croata ter feito um bom trabalho, o clube busca um técnico mais experiente e vitorioso para a próxima temporada.

Na última sexta-feira (23), Conte conquistou seu quinto título italiano ao comandar o Napoli em mais um scudetto, o segundo do clube em três temporadas.

Apesar do sucesso, a permanência do treinador em Nápoles é vista como improvável. Isto porque, segundo a imprensa italiana, ele tem uma relação difícil com o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, e isso pode acelerar sua saída.

Durante a comemoração do título, De Laurentiis tentou minimizar os desentendimentos, mas admitiu que Antonio Conte pode deixar o time.

Dessa maneira, segundo o jornalista italiano Orazio Accomando, a Juventus não pretende perder tempo e já deve dar início ao processo para contratar Conte nesta segunda-feira.

