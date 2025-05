Yuri Alberto tem fratura da lombar identificada após deixar jogo do Corinthians

O Corinthians informou neste domingo (25) que o atacante Yuri Alberto teve uma fratura no transverso de uma das vértebras da região da lombar. O jogador deixou a partida contra o Atlético Mineiro, no último sábado (24), com muitas dores, sendo carregado pelos seus companheiros para sair do gramado.

Já no vestiário da Arena MRV, o atacante passou por uma avaliação que constatou uma contratura na lombar. Na madrugada, Yuri seguiu com muitas dores e foi encaminhado a um hospital de Belo Horizonte. Após exames de imagens, acabou sendo constatada uma fratura no processo transverso de L1, a primeira vértebra da coluna, à direita.

Em nota, o Corinthians comunicou que o jogador está imobilizado, medicado, estável e sendo acompanhado pelo departamento médico do clube.

Atualização médica: Yuri Alberto O atacante Yuri Alberto, após uma primeira avaliação médica ainda no vestiário Arena MRV, após a partida diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, teve uma contratura na região lombar identificada. Com um quadro relevante de dor, foi… pic.twitter.com/524I3Ztgsx — Corinthians (@Corinthians) May 25, 2025

Ainda não se sabe qual o exato lance da lesão. Provavelmente, Yuri acabou se machucando após uma disputa de bola com Patrick, já nos minutos finais de jogo. Não houve falta e nem um choque mais forte na jogada. O atacante começou a partida no banco de reservas e entrou aos 19′ do segundo tempo, deixando o campo antes do término da partida.

