Flamengo vence o Palmeiras, no Allianz, em jogo de pênaltis polêmicos

Deu Flamengo sobre o Palmeiras no clássico deste domingo, 25/5, pela 10ª rodada do Brasileirão. Em um jogo marcado por pênaltis polêmicos, o Verdão desperdiçou sua chance: Rossi defendeu a cobrança de Piquerez. Já o Flamengo converteu com Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão. No fim, com o Palmeiras em cima, o Mengo ampliou com Ayrton Lucas. Assim, no duelo entre líderes no Allianz Parque, melhor para o Rubro-Negro, que venceu fora de casa por 2 a 0. Com isso, manteve a freguesia: desde 2017 não perde para o rival paulista.

O jogo não foi tudo o que se esperava, marcado por muito estudo e poucas chances de gol, com o Flamengo tendo maior posse de bola (53%). Apesar da derrota, o Palmeiras segue na liderança, com 22 pontos. Mas o Flamengo encostou e agora tem 21.

Palmeiras, no 1º tempo, é superior ao Flamengo

O primeiro tempo teve o Palmeiras fazendo uma marcação excelente, quase homem a homem, que deu ao Flamengo pouquíssimo espaço ofensivo, forçando o time carioca a tocar a bola majoritariamente na sua intermediária de defesa. Tirando um lance individual de Bruno Henrique pela esquerda — parado com falta por Gustavo Gómez (que até levou cartão amarelo) — o time não produziu praticamente nada no ataque.

Já o Verdão, quando tinha a bola, foi muito objetivo, jogando pelos flancos, com Estevão flutuando e aparecendo bastante pelo meio, enquanto o time atacava mais pela esquerda, com os avanços de Piquerez.

Rossi defende pênalti

E foi justamente pela esquerda que ocorreu o lance mais importante do primeiro tempo. Piquerez recebeu pela ponta, cruzou, Varela tentou o corte, mas a bola bateu em seu braço. A questão foi a localização do toque: o lateral pulou dentro da área, mas caiu fora, e o contato ocorreu no ar — dentro ou fora da área? O árbitro marcou pênalti, e o VAR analisou o lance polêmico. Após cinco minutos de revisão, a penalidade foi confirmada, para revolta dos flamenguistas.

Piquerez foi para a cobrança, mas Rossi defendeu. No rebote, Estevão finalizou, e o goleiro fez outra grande defesa. Assim, o placar ficou em 0 a 0 no primeiro tempo.

Artilheiro Arrascaeta abre o placar

O segundo tempo seguiu truncado, mas com o Flamengo mais efetivo. Nem tanto pela entrada de Michael no lugar de Cebolinha, já que o reserva não fez boas escolhas. Contudo, aos 27 minutos, Arrascaeta — que estava apagado na partida — recebeu na área e foi derrubado por Murilo. No entanto, o VAR mostrou que Murilo apenas fez uma leve agarrada. Aparentemente sem força, mas Arrascaeta aproveitou para cair. Mais uma penalidade marcada com polêmica. O mesmo Arrascaeta cobrou e correu para celebrar seu oitavo gol no Brasileirão. É o artilheiro da competição.

Mengo amplia

O Palmeiras foi para o tudo ou nada, empilhando atacantes. No entanto, melhor para o Flamengo que ampliou em lances com três jogadores que sapiram do banco. Após cobrança de lateral de Pedro, Wallace Yan fez grande tabela com Ayrton Lucas, que entrou na área e tocou na saída de Weverton. 2 a 0.

O Palmeiras ainda perdeu um gol feito nos acréscimos, com Flaco López chutando para grande defesa de Rossi, um dos melhores em campo. Não era dia do Palmeiras.

PALMEIRAS 0x2 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data: 25/5/2025

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Gols: Arrascaeta, de pênalti, 27’/2ºT (0-1); Ayrton Lucas, 42’/2ºT (0-2)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Raphael Veiga, 35’/2ºT), Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista (Luighi, 35’/2ºT), Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mayke (Maurício, 12’/2ºT); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho, 20’/2ºT) e Vitor Roque (Flaco López, 20’/2ºT). Técnico: João Martins*.

(*) – Abel Ferreira suspenso, foi substituído pelo auxiliar João Martins

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson (Danilo, 13’/2ºT)e Arrascaeta (Wallace Yan, 39’/2; Luiz Araújo (Ayrton Lucas, 35’/2ºT), Cebolinha (Michael, Intervalo) e Bruno Henrique (Pedro, 39’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Flaco López, Murilo, Piquerez (PAL); Rossi, Wallace Yan (FLA)

