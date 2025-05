Ancelotti desembarca no Rio de Janeiro para assumir a Seleção Brasileira

O técnico italiano Carlo Ancelotti desembarcou por volta das 20h50 deste domingo (25) no Rio de Janeiro para iniciar sua trajetória como técnico da Seleção Brasileira. A chegada ao Aeroporto do Galeão, em voo fretado, estava prevista para as 21h. Ele será levado direto para o hotel onde ficará hospedado em sua primeira semana na capital carioca.

A CBF alugou um jato Global 7500 (Bombardier), que partiu do aeroporto de Barajas, em Madri. Ancelotti chegou acompanhado de sua mulher Mariann Barrena McClay, a enteada Chloe Victoria McClay e os auxiliares Paul Clement e Francesco Mauri, além de Diego Fernandes, intermediário da CBF que participou das negociações em nome do ex-presidente Ednaldo Rodrigues.

A apresentação oficial do novo treinador será nesta segunda-feira (26), às 15h (de Brasília), no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca. Em seguida, ocorrerá sua primeira convocação, com a confirmação dos nomes para a Data-Fifa de junho.

Após a convocação, Anceloti continuará no Rio até o fim do mês. Em 1º de junho, embarca para São Paulo a fim de começar a preparação para sua estreia. O primeiro treino com a Seleção Brasileira está marcado para 2 de junho, no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

O Brasil enfrenta Equador no dia 5 de junho, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. No dia 10, o adversário será o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Canarinho aparece em quarto na classificação, com 21 pontos.

