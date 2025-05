Lucas Silva comemora sequência invicta do Cruzeiro e relembra trabalho com Ancelotti: ‘Excelente treinador’

Lucas Silva, capitão e autor de um dos gols do Cruzeiro na vitória por 2 a 0 contra o Fortaleza neste domingo (25), na Arena Castelão, pela 10° rodada do Brasileiro, comemorou a sequência de invencibilidade da equipe. São nove jogos sem perder na temporada entre as competições.

“É uma sequência maravilhosa, algo que o clube estava construindo já tinha tempo, uma sequência dessa, uma evolução de time, de padrão, de gestão, então acho que a gente está muito contente, o clube, a nossa torcida, uma arrancada dessa, uma sequência de vitória que a gente estava querendo há muito tempo. Estamos conseguindo com muita humildade, com muito pé no chão, com muito trabalho, acho que o nosso treinador e a comissão está sendo muito importante nessa gestão também. E o clube está entendendo da melhor forma os nossos jogadores, comprovando isso dentro de campo com uma boa sequência, boas atuações e vitórias”, comemora.

Além disso, o volante analisou o novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Afinal, ele trabalhou com o italiano pelo Real Madrid em 2015.

“Ancelotti é um excelente treinador. Fiquei muito feliz com a chegada dele na seleção. Renova a expectativa de todo mundo, dos jogadores que vão ser convocados, da nação brasileira. Também é um treinador muito respeitado, conhece muito. É um treinador que acredito que a gestão dele vai fazer muita diferença no processo da seleção. E confiar no trabalho dele, que eu acho que a seleção brasileira tende a dar uma mudança de chave”, analisou Lucas Silva.

Com a vitória, o Cruzeiro permanece na terceira colocação na tabela do Brasileiro, agora com 20 pontos. Assim, se aproxima do Flamengo e Palmeiras, com 21 e 22 pontos, respectivamente.

