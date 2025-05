Xabi Alonso sobre contar com Vini Jr: ‘Uma sorte’

Xabi Alonso foi apresentado nesta segunda-feira (26), no CT de Valdebebas, como novo técnico do Real Madrid. O volante, que defendeu o clube entre 2009 e 2014, chega após título histórico da Bundesliga, conquistado pelo Bayer Leverkusen na temporada 2023/2024.

Na entrevista de apresentação, Xabi Alonsso falou sobre o brasileiro Vini Jr. Ele foi questionado sobre como encaixar Mbappé, Vinicius e Rodrygo juntos.

“É uma sorte ter jogadores desse nível, não só Mbappé ou Vinicius, mas outros tantos. Mas são dois jogadores diferentes, que fazem a diferença, e temos que tirar tudo o que têm. Se eles estiverem no melhor nível, o time vai ser mais vencedor, é o que queremos.Sim, tenho ideias, vai ter um tempo até estar com eles, e vou usar isso para ir trabalhando e que eles sintam. Para mim é muito importante essa comunicação e conexão com o que queremos, funciona da forma correta. São dois jogadores de alto nível, e é uma tarefa que cabe a mim”, disse o espanhol.

Xabi Alonsso falou, ainda, sobre a situação específica de Rodrygo. O Liverpool e equipes do Oriente Médio estariam de olho no jogador.

Não (falei com Rodrygo ainda). Rodrygo é jogador do Real Madrid, e todos os jogadores que são do Real Madrid, vou conversar. Porque merecem, porque precisamos, vamos nos conhecer. E Rodrygo é um jogador espetacular, não é segredo, vamos precisar dele”, afirmou.

De volta para casa

Xabi Alonso se mostrou emocionado com a volta ao Real Madrid e disse que nunca perdeu o vínculo com o cube.

” Sem dúvida hoje para mim é um dia muito especial, um dia que vou ter marcado no meu calendário de vida. Estou muito feliz de poder estar aqui, sinto que é a minha casa. Posso ter ficado anos fora, mas meu vínculo com o madrididismo nunca deixou de existir. Desde que entrei em Valdebebas, há uma hora e meia, senti renascer esse sentimento, se reacendeu. Presidente Florentino, muito obrigado pela confiança e por pensar que sou a pessoa adequada para liderar essa nova etapa”, frisou o ex-volante.

