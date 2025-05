Ancelotti é apresentado e convoca Seleção pela primeira vez

Carlo Ancelotti chegou. Após uma passagem brilhante pelo Real Madrid, o treinador foi apresentado na Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (26), no Hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. O italiano, de 65 anos, é o técnico mais vitorioso da história da Liga dos Campeões e foi campeão de cinco ligas nacionais na Europa. Contudo, nunca trabalhou com uma seleção. Assim, não escondeu a alegria e a expectativa de buscar o tão sonhado hexacampeonato mundial com o Brasil.

“É uma honra e orgulho comandar a melhor Seleção do mundo. Tenho muita ilusão para realizar um grande trabalho e fazer o Brasil voltar a ser campeão. Precisamos do apoio de todos. Fui recebido com muito carinho, estou muito contente e acredito que vamos fazer um trabalho de muita responsabilidade. Agradeço a CBF pela confiança, ao Real Madrid por me dar a oportunidade de negociar. Estou muito feliz e prontos. Tenho uma conexão especial com esse país. Vou dar meu máximo no trabalho”, disse.

Conexão de Ancelotti com o Brasil

O treinador tem uma forte conexão com os brasileiros desde a época de jogador. Na carreira como técnico, Ancelotti comandou grandes nomes do futebol brasileiro. Aliás, isso foi um fator determinante para conseguir convencê-lo a aceitar o desafio na Seleção Brasileira. Ele saiu de Madri, na Espanha, pela manhã, e chegou ao Rio de Janeiro na noite de domingo (25), por volta das 22h (de Brasília), no Aeroporto do Galeão. Dessa forma, seguiu para o hotel, onde foi recebido de forma calorosa por torcedores.

“Minha conexão com o Brasil é desde os anos 80, com companheiros como Falcão e Toninho Cerezo. Treinei 34 jogadores brasileiros. Mencionar todos eles, eu posso fazer, porque eu tenho boa memória, mas eu acho que é uma falta de respeito com o possível esquecimento. Mas os melhores, como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, Marcelo, Douglas Costa, Cafu, Dida e Emerson. Não posso esquecer Endrick, Rodrygo, Militão e Vinicius. Essa conexão começou muito cedo na minha carreira. Pela primeira vez eu venho ao Rio. É algo difícil, porque eu estive em todas as cidades do mundo, faltava o Rio e finalmente eu cheguei ao Rio. Eu quero aproveitar desta cidade”, afirmou.

Após a apresentação, Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela primeira vez. Em quarto lugar com 21 pontos, o Brasil ainda busca a classificação para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. Dessa forma, o primeiro desafio do treinador italiano será contra o Equador, no Monumental de Guayaquil, em 5 de junho, às 20h (de Brasília), pela 15ª rodada das Eliminatórias, e depois contra o Paraguai, na Neo Química Arena, no dia 10, às 21h45, pela 16ª rodada.

Veja a primeira convocação de Ancelotti:

GOLEIROS:

Alisson (Liverpool-ING)

Bento (Al Nassr-SAU)

Hugo Souza (Corinthians)

LATERAIS:

Alex Sandro (Flamengo)

Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

ZAGUEIROS:

Alexsandro (Lille-FRA)

Beraldo (Paris Saint-Germain-FRA)

Danilo (Flamengo)

Leo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

MEIAS:

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

ATACANTES:

Antony (Real Betis-ESP)

Estêvão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Matheus Cunha (Wolverhampton-ING)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Richarlison (Tottenham-ING)

Vinicius Júnior (Real Madrid-ESP)

