Toluca quebra sequência do América e fica com o título no México

Ao bater o América do México na decisão, atual tricampeão nacional consecutivo, o Toluca se tornou campeão do Clausura 2024/2025 da Liga MX. Depois do empate sem gols na ida, como vistantes. os Diablos Rojos venceram, em seus domínios, por 2 a 0. A saber, os gols da partida foram feitos pelo zagueiro Luan (ex-Vasco e Palmeiras) e pelo atacante Alexis Vega.

Na primeira etapa, os americanistas chegaram a acertar a trave do arqueiro Luis Manuel Garcia em chute cruzado de Alejandro Zendejas. Porém, quem abriu a contagem, já no segundo tempo, foram os anfitriões. Em cobrança de escanteio, Luan acertou uma cabeçada violenta que, mesmo indo no meio do gol, não deu chance de defesa para Luis Malagón.

Para concretizar a vitória que deu o título para o Toluca, diante do América, Robert Morales puxou contra-ataque que só foi parado dentro da área em penalidade cometida por Sebastián Cáceres. Na cobrança, Alexis Vega bateu rasteiro, no canto esquerdo de Malagón, que acertou o canto, mas não chegou a tempo de evitar o tento dos mandantes.

Além do aspecto coletivo, já que a conquista interrompeu um jejum de conquistas que durava desde o Clausura 2009/2010, o troféu da Liga MX teve sabor especial, também, para Antonio Mohamed. Isso porque ele adentrou um seleto grupo de treinadores no futebol mexicano a conquistar um título com quatro equipes diferentes. Além do Toluca, o Turco já foi campeão com Tijuana, Monterrey e o próprio América.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.