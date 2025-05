Vasco x Melgar-PER: onde assistir, escalações e arbitragem

Após a derrota, de virada, para o Fluminense, o Vasco vira a chave para o duelo decisivo com o Melgar pela Sul-Americana. Nesse sentido, a equipe carioca encara o adversário nesta terça-feira (27), às 19h (de Brasília), em São Januário. Com um triunfo simples, o time da Colina garante o segundo lugar do Grupo G e terá um playoff pela frente antes das oitavas de final.

Dessa forma, a partida será uma verdadeira ‘final’. Afinal, o Cruz-Maltino soma 5 pontos, enquanto o adversário peruano tem 7. O Lanús, por sua vez, é líder com 11 e já garantiu o primeiro lugar da chave. De acordo com o regulamento, os segundos colocados enfrentarão os times que ficarem em terceiro nas chaves da Libertadores.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (27) terá a transmissão do Paramount+, serviço de streaming.

Como chega o Vasco

O técnico Fernando não terá Hugo Moura, que tomou um cartão vermelho no revés para o Lanús, assim como Payet, David e Estrella, que se recuperam de suas respectivas lesões. Diante disso, Mateus Carvalho e Sforza brigam por uma vaga no meio de campo. Por outro lado, o comandante terá o retorno de Philippe Coutinho, que desfalcou a equipe no clássico com o Fluminense devido à suspensão. Na frente, Vegetti segue como a principal esperança de gols para que o time saia de campo com os três pontos.

Como chega o Melgar

A equipe peruana não poderá contar com Bernardo Cuesta e Cristian Bordacahar, visto que ambos seguem com problemas no menisco e dificilmente serão relacionados. Além disso, existe a possibilidade de Lautaro Guzmán iniciar entre os titulares, com Percy Liza no comando do ataque. Isso porque o técnico Walter Ribonetto sabe que um empate coloca o El Dominó nos playoffs, pois tem dois pontos a mais que o Vasco.

VASCO x MELGAR-PER

6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2025 – Grupo G

Data e horário: terça-feira, 27/05/2025, às 19h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Sforza), Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

MELGAR (PER): Cabezudo; Alejandro Ramos, Pier Barrios, Leonel González e Mathías Llontop; Horacio Orzán, Tomás Martínez (Lautaro Guzmán), Walter Tandazo, Alexis Arias e Kenji Cabrera; Percy Liza. Técnico: Walter Ribonetto.

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

VAR: Keiner Jimenez (COL)

