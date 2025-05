Com diversas baixas, São Paulo encerra preparação para duelo contra o Talleres

O técnico Luis Zubeldia ainda passa pelo dilema de encontrar soluções pela escassez de alternativas no elenco do São Paulo. Afinal, o comandante argentino encerrou a preparação em atividade nesta segunda-feira (26) para o próximo compromisso da equipe com dez desfalques. Caso não haja retornos a tempo, o Tricolor paulista enfrentará o Talleres, da Argentina, sem o zagueiro Ruan, o lateral-direito Igor Vinícius. Além dos meio-campistas Alisson, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Oscar, assim como os atacantes Calleri, Ferreira, Lucas Moura e Lucca.

Os times medem forças nesta terça-feira (27), às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Alisson é a única ausência que não será por lesão: o meio-campista cumprirá suspensão. Assim, Bobadilla e Pablo Maia devem formar a dupla de volantes titular. Oscar está em recuperação no CT de um edema na coxa esquerda. Contudo, dificilmente ele terá condições de voltar a ser opção.

Outra peça, mas que está em estágio final de um tratamento por conta de uma entorse no tornozelo direito, é Lucca, que também dificilmente estará apto para o compromisso seguinte. Com isso, a expectativa é que a comissão técnica opte pelo atacante Henrique Carmo. Ele também estava no departamento médico, porém já concluiu a recuperação de um problema no tornozelo esquerdo. As principais dúvidas na equipe estão no setor defensivo. Há disputas em aberto na zaga entre Alan Franco e Sabino. Além disso, Enzo Díaz e Wendell concorrem por espaço na lateral esquerda.

Desta forma, o provável 11 inicial para enfrentar o Talleres é: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla, Pablo Maia e Luciano; Lucas Ferreira, Cédric Soares e André Silva.

Dez possíveis baixas do São Paulo

. Alisson – Cumpre suspensão

. Calleri – Recupera-se de cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

. Ferreira – Passa por tratamento de contusão da fáscia plantar do pé esquerdo

. Igor Vinícius – Está em tratamento de lombalgia

. Lucas Moura – Encontra-se em estágio inicial de um estiramento da cápsula posterior do joelho direito

. Lucca – Está em tratamento de uma torção no tornozelo direito

. Luiz Gustavo – Recupera-se de tromboembolismo pulmonar

. Marcos Antônio – Tratamento de uma contusão muscular

. Oscar – Está em fase avançada de um edema na coxa esquerda

. Ruan – Ainda sinaliza incômodos musculares

