Ganso se aproxima de feito histórico com a camisa do Fluminense

Desde que chegou ao Fluminense, Paulo Henrique Ganso construiu uma história de idolatria e se consolidou entre os titulares, com momentos marcantes e títulos. Assim, o camisa 10 está bem próximo de um feito histórico pelo clube e pode entrar no Top 3 dos jogadores com mais vitórias neste século.

Afinal, com o triunfo, de virada, sobre o Vasco, o meio-campista alcançou a marca de 137 vitórias desde 2019. Nesse sentido, empatou com outro ídolo, Marcão, que estava isolado na quarta colocação. O atleta, por sua vez, chegou a tal feito em 276 partidas contra 320 necessárias pelo ex-volante e atual membro da comissão técnica.

Na atual contagem, faltam 29 jogos para Ganso entrar no Top 3. Isso porque a terceira colocação pertence a Diego Cavalieri, que tem 166 vitórias no século.

Vale lembrar que a temporada em que o meia obteve mais triunfos foi em 2022, com 34. Na sequência do pódio, Fred ocupa a segunda colocação, com 193 vitórias, enquanto Gum lidera o ranking, com 201.

Por fim, na próxima quinta-feira (29), o Tricolor tenta garantir a vaga direta nas oitavas de final da Sul-Americana, contra o Once Caldas-COL. A partida acontece às 21h30, no Maracanã, e a equipe necessita de uma vitória simples.

Lista de jogadores com mais vitórias pelo Fluminense no século