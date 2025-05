Osmar Stabile discursa após tomar posse no Corinthians: ‘Aprender com os erros’

Após o afastamento de Augusto Melo, o primeiro vice da chapa, Osmar Stabile, assinou nesta segunda-feira (26/5), o termo de posse para assumir o comando do Corinthians. E logo em seu primeiro discurso, o novo mandatário disse que seu principal objetivo neste momento é afastar o clube do noticiário policial.

“Antes de qualquer função administrativa, falo como um torcedor que vive intensamente o amor pelo clube e que, assim como vocês, também se preocupa com os rumos políticos e administrativos da nossa instituição. As valiosas páginas de conquistas e lutas do Sport Club Corinthians Paulista não podem mais ser manchadas por escândalos. Sempre fomos um clube que soube superar momentos de turbulência com raça, coragem e, sobretudo, com a força da união”, disse Osmar Stabile.

Nesta terça (27), Stabile deve anunciar uma diretoria toda nova para conduzir o clube. Contudo, o seu cargo segue sendo temporário. Isso porque ele tem cinco dias para convocar uma assembleia geral dos sócios. Estes, por sua vez, vão decidir se Augusto Melo vai ser destituído do cargo. A votação ainda não tem data para acontecer.

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou também na noite desta segunda-feira o afastamento do presidente Augusto Melo. Aliás, a votação aconteceu no Parque São Jorge e teve uma larga diferença, com 176 votos pelo “sim” e 74 pelo “não”. Caso os sócios não aprovem o afastamento, Augusto Melo será reconduzido ao cargo. O novo pleito deve acontecer em um mês.

O discurso de Osmar Stabile

“Antes de qualquer função administrativa, falo como um torcedor que vive intensamente o amor pelo clube e que, assim como vocês, também se preocupa com os rumos políticos e administrativos da nossa instituição. As valiosas páginas de conquistas e lutas do Sport Club Corinthians Paulista não podem mais ser manchadas por escândalos. Sempre fomos um clube que soube superar momentos de turbulência com raça, coragem e, sobretudo, com a força da união.

É justamente em busca dessa união, com muita honra e orgulho, que assumo provisoriamente a presidência do Sport Club Corinthians Paulista, comprometendo-me com total dedicação aos interesses da instituição. É tempo de humildade para reconhecer e aprender com os erros do passado para reconstruirmos o presente, olhando com responsabilidade para um futuro harmonioso e vitorioso.

Esta é uma oportunidade única para darmos início, juntos, a um novo ciclo vitorioso. Não temos mais o direito de errar. Trabalharei incansavelmente para isso, consciente de que o poder é passageiro e a caneta é temporária – mas o Corinthians, este sim, é eterno e pertence ao povo e a todos nós corinthianos.

Conto nesta missão com a colaboração do presidente Dr. Romeu Tuma Jr., a quem me dirijo em nome de todos os membros do Conselho Deliberativo do clube, bem como o apoio do presidente do CORI, Dr. Miguel Marques e Silva, e do presidente do conselho fiscal, Haroldo Dantas. Cumprimento também meu vice-presidente, Armando Mendonça, com quem compartilho esta jornada.

Nós estamos aqui para resolver. Nós estamos aqui para ajudar o Corinthians. Muito obrigado a todos mais uma vez.”

