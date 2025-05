Jair projeta decisão do Botafogo na Libertadores: ‘A torcida sempre faz muita diferença’

O Botafogo entra em campo nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, para medir forças com a Universidad de Chile na rodada decisiva da Libertadores. Em campo, os comandados do técnico Renato Paiva necessitam da vitória para carimbar uma vaga nas oitavas de final do torneio continental. Assim, Jair projetou o duelo e exaltou a torcida alvinegra.

“A torcida sempre faz muita diferença dentro de campo e creio que amanhã não vai ser diferente, será um grande jogo e que eles possam estar presentes, incentivando a gente, vamos correr o tempo todo por eles e se Deus quiser sair com o resultado positivo”, disse o atleta em entrevista ao canal do clube no Youtube.

” Dito isso, a torcida, os mosaicos que eles fazem, isso tudo tem sido uma sensação muito boa para mim, uma experiência muito boa. Creio que isso vai agregar muito e conto também com a presença deles amanhã, para que possamos fazer um grande jogo”, acrescentou.

Além disso, o defensor analisou sua evolução ao longo da temporada e da competição. De acordo com o jogador, o Alvinegro chega muito bem preparado para o confronto.

“Acho que tem sido um bom começo, creio que venho fazendo bons jogos, é claro que tenho muito a melhorar, tenho muito a evoluir ainda, tem alguns erros que precisam ser corrigidos, mas estou me preparando bem, treinando bem e creio que logo logo vou estar 100% no mais alto nível”, concluiu.

Por fim, o Botafogo precisa vencer a La U para avançar às oitavas de final da Libertadores sem depender de outros resultados do grupo A. No mesmo dia e horário, o Estudiantes encara o Carabobo, no Jorge Luis Hirschi, na Argentina.