Grêmio identifica duas alternativas para solucionar problema na lateral direita

A reta final da maratona de jogos antes da paralisação para o Mundial de Clubes provocou mais de um problema para o Grêmio resolver. Afinal, os jogadores que atuam na lateral direita estão no departamento médico. Com isso, o técnico Mano Menezes, com o que tem disponível, pensa em fazer uma modificação tática ou improvisar na posição.

O Grêmio perdeu seus três laterais-direitos por contusões. Igor Serrote e João Lucas já estavam entregues ao departamento médico. Enquanto o primeiro se recupera de uma operação para corrigir uma fratura no punho esquerdo, o segundo se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Mais recentemente, João Pedro sofreu uma fratura na tíbia esquerda, na vitória sobre o Bahia, pela nona rodada do Brasileirão, e ficará fora por alguns meses. Deste modo, o cenário se torna preocupante para os jogos contra o Sportivo Luqueño, pela sexta e última rodada do Grupo D da Sul-Americana, e contra Juventude e Corinthians pelo Brasileirão.

Disputa em aberto

Pelo fato de a segunda janela de transferências abrir somente no dia 10 de julho, a improvisação é o melhor caminho. A tendência é de que o comandante escolha entre o zagueiro Gustavo Martins e o volante Ronald. O jovem meio-campista, aliás, já atuou duas vezes na lateral direita com o técnico. Ele, inclusive, esteve entre os 11 iniciais no empate com o CSA, que culminou na eliminação na Copa do Brasil. Na vitória sobre o Bahia, Ronald foi quem substituiu João Pedro ainda no primeiro tempo.

Nestes dois últimos dois jogos, Kannemann e Wagner Leonardo, ambos canhotos, formaram a dupla de zaga. Neste cenário, o treinador promoveu uma adaptação tática. A escolha foi por um jogador com estilo mais defensivo para jogar na lateral direita e Marlon ter comportamento mais ofensivo. No duelo contra o Sportivo Luqueño uma escolha pode ser determinante para a escalação.

Isso porque caso Mano decida poupar alguns titulares, Ronald e Gustavo Martins podem estar juntos entre os 11 titulares. Até porque o comandante citou que há grande chance de Villasanti ganhar um descanso. Com isso, o camisa 35 concorreria pela vaga e jogar em sua posição de origem. Tal cenário daria a oportunidade para o zagueiro atuar improvisado na lateral direita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook