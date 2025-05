Perto de assinar com o Flamengo, Jorginho se despede do Arsenal

Perto de assinar com o Flamengo, Jorginho se despediu, por meio das redes sociais, do Arsenal, nesta terça-feira (27). Assim, o volante, que tem contrato com o clube inglês até o fim desta temporada europeia, se aproxima do acerto com o Rubro-Negro já para a disputa do Mundial de Clubes, no Estados Unidos, que terá início no dia 14 do próximo mês.

Dessa forma, ambas as partes já decidiram a data de chegada do jogador ao Brasil: entre os dias 5 e 6 de junho, quatro dias antes do elenco embarcar para os Estados Unidos. As conversas, no momento, estão nos últimos detalhes para o anúncio oficial, segundo informações do portal “ge”.

Antes disso, o atleta tem casamento marcado com a cantora irlandesa Catherine Harding no dia 2 de junho. Em seguida, terá dois dias de folga após a cerimônia, antes de viajar para o Brasil. Em meio à negociação com o Flamengo, o estafe do jogador esperava ouvir uma proposta do Neom, da Arábia Saudita. Uma publicação compartilhada por Jorginho Frello (@jorginhofrello) No entanto, a palavra da esposa teve muito peso na decisão, visto que a família não tinha qualquer intenção de morar na Arábia. Por outro lado, o Rio de Janeiro levou vantagem na disputa e foi a escolha de Catherine. Aos 33 anos, Jorginho nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro. Isso porque embarcou para a Itália muito jovem e por lá defendeu as cores de Hellas Verona, Sambonifacese e Napoli. Na sequência da carreira, se destacou pelo Chelsea e assinou com o Arsenal, ambos da Inglaterra. Vale lembrar que o jogador é naturalizado italiano e defende a Azzurra, campeã da Euro de 2020.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.