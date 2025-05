Mistério cerca preparação do Inter antes de jogo decisivo pela Libertadores

O Inter se mobiliza para não deixar escapar a classificação para as oitavas da Libertadores. Assim, o técnico Roger Machado adota mistério para definir as vagas em aberto no time que enfrentará o Bahia, nesta quarta-feira (28). No caso, as escolhas dos meio-campistas que jogarão aberto, além do centroavante titular.

O revezamento na vaga de atacante titular é uma situação que já se estende desde abril, quando as lesões começaram a atrapalhar os planos. Valencia segue no departamento médico, e Ricardo Mathias se machucou recentemente. Por outro lado, a esperança é que Borré tenha condições. Afinal, o colombiano retornou às atividades após um mês, com os demais companheiros, na segunda-feira (26). O trabalho teve a presença de jogadores que não atuaram contra o Sport. Assim, revezou a posição com o garoto Raykonnen. Caso Borré ainda não esteja fisicamente apto, Lucca ganhará a vaga. Uma outra possibilidade seria improvisar Wesley como um falso 9.

Gustavo Prado, Wesley e Vitinho concorrem por duas vagas

A principal dúvida é em qual lado o comandante irá escalá-lo. Isso porque, o camisa 21 tem a preferência em jogar pela esquerda. Entretanto, nos últimos jogos foi deslocado para a direita. A intenção de Roger foi aproveitar o melhor rendimento de Gustavo Prado. A escolha deu certo, já que o camisa 47 aproveitou as oportunidades. Inclusive, foi o autor do gol, que assegurou o empate, fora de casa, com o Sport pelo Brasileirão. Uma possibilidade que dá a chance de Wesley retornar ao lado esquerdo é se o treinador prefira utilizar Vitinho. O atacante voltou a ser opção exatamente no compromisso anterior da equipe.

Ele entrou no intervalo e contribuiu para o crescimento do Inter no duelo contra o Rubro-Negro pernambucano. O camisa 28 foi desfalque por seis jogos devido a uma fratura no dedo da mão esquerda. Pelas declarações em que exaltou a performance de Gustavo Prado, o mais provável é que o camisa 47 permaneça como titular. Na partida decisiva contra o Bahia, o Colorado necessita de apenas um empate para assegurar a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Uma vitória no duelo, que ocorrerá, nesta quarta-feira (28), às 19h, no Beira-Rio, pode dar a possibilidade de assumir a liderança. Para isso, precisa torcer por um tropeço do Atlético Nacional. Em caso de derrota, os gaúchos vão disputar a fase mata-mata da Sul-Americana.

