Borré dá resposta positiva e deve voltar aos titulares do Inter contra o Bahia

O Inter provavelmente terá um alívio momentâneo em sua escassez de opções no ataque. Isso porque o centroavante Borré provavelmente retornará ao time titular, após pouco mais de um mês como desfalque. O colombiano participou das últimas duas atividades de preparação do Colorado para o jogo decisivo contra o Bahia, nesta quarta-feira (28), pela Libertadores.

Segundo informação do portal “Gaúcha ZH”, o camisa 19 volta à concentração, com o seu eventual retorno aos 11 iniciais. Vale relembrar que Borré recuperou-se de uma contusão muscular na coxa esquerda. Ele sofreu o problema durante vitória, de virada, sobre o Juventude pelo Brasileirão, no final de abril. A possibilidade em utilizar o colombiano servirá como alento para o técnico Roger Machado. Isso porque, a princípio, ele teria apenas Lucca à disposição como centroavante.

Inter ainda sofre com desfalque de dois centroavantes

Ricardo Mathias, que aproveitou as oportunidades com bom desempenho e vinha de uma sequência entre os titulares, também sofreu lesão muscular na coxa esquerda. No caso, ainda na primeira etapa do empate com o Sport, em Recife, no último domingo (25). Outro estrangeiro, que também é considerado uma das principais peças para a posição, mas que também não tem condições de atuar é Valencia. O equatoriano é ausência nos últimos cinco compromissos do time. O camisa 13 também sofreu um problema muscular na coxa esquerda.

Pelas escassas opções como centroavante, o técnico Roger Machado decidiu integrar Raykonnen, de 16 anos, ao profissional. O jovem atacante ficará como alternativa para o duelo. Na partida decisiva contra o Bahia, o Colorado necessita de apenas um empate para assegurar a vaga às oitavas de final da Libertadores. Uma vitória no duelo, que ocorrerá, nesta quarta-feira (28), às 19h, no Beira-Rio, pode dar a possibilidade de assumir a liderança. Para isso, precisa torcer por um tropeço do Atlético Nacional. Em caso de derrota, os gaúchos vão disputar a fase mata-mata da Sul-Americana.

