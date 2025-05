Boca Juniors tenta a contratação de Aníbal Moreno, do Palmeiras

O Boca Juniors só volta aos campos na estreia do Mundial de Clubes, contra o Benfica, no próximo dia 16 de junho. Com isso, o momento do Boca é de observar o mercado, em busca de reforços. O nome da vez é o meio-campista Aníbal Moreno, do Palmeiras.

De acordo com o portal ‘TyC Sports’, o clube de La Boca já abordou o entorno do atleta de 26 anos para viabilizar o negócio. Na visão de Aníbal, retornar a um grande clube de seu país e, ainda assim, disputar o Mundial, soa como uma atrativa possibilidade. Entretanto, não apenas pelo nível de investimento quando de sua chegada no Brasil (equivalente a R$ 34,4 milhões) como pela importância que conquistou no plantel de Abel Ferreira, uma saída do jogador não seria algo simples.

Essa, aliás, é a segunda abordagem do Boca na intenção de contratar Aníbal Moreno. Ainda nos tempos de Fernando Gago como treinador, os boquenses até abriram conversas, mas o aspecto financeiro pesou contra. Isso porque as tratativas não chegaram próximo do valor que o Alviverde pretendia: 12 milhões de dólares. Na atualidade, algo que equivale a quase R$ 68 milhões.

A chegada do meio-campista seria um dos primeiros pedidos do virtual novo técnico do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo. Apesar de, oficialmente, nenhuma das partes dar o negócio como certo, os trâmites verbais estão firmados desde a última semana. Além disso, após a queda do San Lorenzo na semifinal do Apertura, contra o Platense, Russo foi visto em tom de despedida com os atletas do Ciclón.

