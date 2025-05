Fluminense está no mercado em busca de um atacante de lado e um zagueiro

A diretoria do Fluminense trabalha para fechar com um zagueiro e um atacante de lado antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A ideia é aproveitar a janela de transferências que estará aberta de 1º a 10 de junho de 2025.

O técnico Renato Gaúcho tem falado sobre a necessidade de reforçar o atual elenco, sobretudo com jogadores que cheguem com status de titular. O Jogada10 apurou que o clube está se movimentando no mercado e busca um defensor para fazer dupla com Thiago Silva e um ponta que atue pelo lado esquerdo.

Atuais peças do elenco do Fluminense

Para a zaga, além do capitão Thiago Silva, o elenco tricolor conta com Freytes, Ignacio, Manoel e Thiago Santos. Os dois primeiros têm jogado com frequência.

Quanto aos atacantes de lado, Renato Gaúcho pode contar com Canobbio, Serna e Keno – os três que costumam jogar pelo lado esquerdo. Árias (titular incontestável) e o garoto Riquelme Felipe caem pela outra ponta. Paulo Baya já jogou nas duas faixas do campo.

Outras carências

Embora a diretoria esteja atrás de um zagueiro e um ponta, a torcida enxerga outras faltas no atual elenco. Muito se fala em outro atacante de área, para revezar com Cano e Eve. Além de um meia de armação. Paulo Henrique Ganso ainda não alcançou sua melhor forma nesta temporada e o jovem paraguaio Lescano não vem tendo tantas chances.