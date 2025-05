Roma avança por Gasperini e espera fechar acordo em breve

As chances de Gian Piero Gasperini deixar a Atalanta e assumir a Roma aumentaram nas últimas horas. De acordo com informações do jornalista Gianluca Di Marzio, da ‘Sky Sport’, as conversas entre as duas partes foram positivas, e há expectativa de que um acordo seja fechado em breve.

Ainda segundo a mesma fonte, Gasperini pediu formalmente à Atalanta autorização para negociar com outros clubes. Ele se reuniu com a diretoria para entender se havia interesse em manter o vínculo por mais uma temporada.

As últimas conversas ajudaram o técnico a perceber que chegou o momento de encerrar seu ciclo no clube e começar uma nova etapa. Aos 67 anos, Gasperini sempre foi um dos nomes considerados pela Roma, que espera definir a contratação nos próximos dias.

Gasperini comanda a Atalanta desde a temporada 2016/2017. Na última temporada, conquistou a Liga Europa ao vencer o Bayer Leverkusen na final. O treinador também já passou por Crotone, Genoa, Inter de Milão e Palermo.

