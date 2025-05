Namorada de jogador do Atlético ganha prêmio de Miss Argentina em 2025

Aldana Masset, de 25 anos, que é namorada de Fausto Vera, volante do Atlético, ganhou o prêmio de Miss Argentina 2025 no último domingo (25), em Buenos Aires. A companheira do meio-campista foi a representante da cidade de Entre Ríos e superou outras 29 concorrentes. Assim, assegurou a participação no Miss Universo, que irá ocorrer em novembro, na Tailândia.

O volante do Galo não teve a possibilidade de estar presente no momento especial de sua amada. Afinal, ele esteve à disposição do Atlético no embate contra o Corinthians, seu ex-time, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o argentino não deixou passar o episódio em branco e parabenizou a amada em postagem dela nas redes sociais

“Que alegria, amor. Que orgulho de você! Lhe parabenizo por todo seu esforço e dedicação! Te amo! Te amo”, celebrou e se declarou Fausto.

Companheira do volante o Atlético ganha popularidade no Brasil

Anteriormente, Aldana já havia participado da edição de 2019 do Miss Argentina, porém sem êxito. Esta segunda tentativa, teve um desfecho positivo sob a atenção da mídia argentina e até mesmo com uma repercussão no Brasil. Isso porque ela ganhou uma notoriedade no país entre os admiradores do futebol pelo seu relacionamento com Fausto Vera. A nova Miss Argentina também demonstra outro talento nos palcos, já que tem uma carreira como cantora. Aos 13 anos, Aldana já dava os primeiros indícios da sua vocação ao postar vídeos cantando. Tal movimento lhe ajudou a ganhar popularidade, pois teve uma intensa repercussão.

Posteriormente, ela se aventurou no programa “La Voz Argentina”, versão argentina do “The Voice”. Masset é a vocalista da banda Agapornis, do estilo pop argentino. Inclusive, com a responsabilidade em substituir Melina Lezcano.

Uma publicação compartilhada por Cromo Genesis (@cromogenesis)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook