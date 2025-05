Leonardo Jardim deve mandar um Cruzeiro reserva para jogo da Sul-Americana

Já eliminado da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro deve ter reservas para o último jogo da fase de grupos nesta quarta-feira (28), diante do Unión de Santa Fé, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Assim, o técnico Leonardo Jardim deve preservar os jogadores para o duelo contra o Palmeiras, domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta terça (27), o Cruzeiro realizou trabalho em campo e finalizou a preparação para o confronto. Um titular que deve começar jogando diante dos colombianos é o zagueiro Lucas Villalba, que está suspenso pelo Brasileirão e não enfrentará o Palmeiras.

O lateral Fagner, que não enfrentou o Fortaleza, trabalhou com o grupo. No entanto, ele deve ser poupado para o confronto da Sul-Americana. O defensor vem sendo titular com Leonardo Jardim na temporada.

Assim, o Cruzeiro deve ir a campo com a seguinte escalação: Léo Aragão; William, Jonathan Jesus, Villalba e Kauã Prates; Walace, Murilo Rikhman e Eduardo; Lautaro Díaz, Bolasie e Gabigol.

O Cruzeiro está na terceira colocação do Grupo E da Sul-Americana, com quatro pontos conquistados em cinco rodadas. A equipe não tem mais chances de alcançar o Palestino, já confirmado como segundo colocado da chave, com nove. A liderança é do Mushuc Runa, com 13.

