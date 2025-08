City encaminha empréstimo de Vitor Reis para clube espanhol

O Girona está perto de fechar a contratação do zagueiro brasileiro Vitor Reis, de 19 anos. De acordo com informações da imprensa espanhola, o clube já tem um princípio de acordo com o Manchester City e o jogador. Dessa maneira, a tendência é que o jogador revelado pelo Palmeiras chegue por empréstimo para a temporada 2024/25.

O interesse do Girona no defensor não é recente. Há semanas, o clube vinha demonstrando vontade de contar com Vitor Reis, que integra o grupo de atletas monitorados pelo Grupo City, empresa que comanda tanto o clube inglês quanto o espanhol. A ideia é que o jogador continue evoluindo em um ambiente competitivo, e a LaLiga aparece como o cenário ideal para isso.

A negociação ainda não foi oficialmente concluída, mas está em fase final e pode ser confirmada nos próximos dias, caso não haja imprevistos. Se acontecer, a chegada de Vitor reforçará um setor importante para o estilo de jogo do técnico Míchel Sánchez, que valoriza a construção desde a defesa.

O jovem se juntaria a outros brasileiros que já passaram por Montilivi e se destacaram, como Yan Couto e Savinho. Por fim, a possível chegada também reforça a parceria entre Girona e Manchester City, que vem se fortalecendo a cada temporada.

