Neymar é preservado de treino do Santos após maior sequência de jogos desde o PSG

Por conta da maratona de jogos após a pausa do Mundial de Clubes, Neymar não treinou com os companheiros de Santos nesta quinta-feira (31). O camisa 10 ficou na parte interna do CT Rei Pelé para um controle de carga, enquanto a comissão técnica e os demais jogadores foram a campo.

Não há preocupação com o atleta, que está confirmado para enfrentar o Juventude na próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), no Morumbis.

Pela primeira vez desde que atuava pelo PSG, Neymar completou quatro partidas seguidas sem ser substituído. Por causa dessa sequência que o atacante ficou fora da atividade do Peixe. Ele ficou em campo os 90 minutos na vitória sobre o Flamengo, nas derrotas para Mirassol e Internacional, e no empate com o Sport.

A partida diante do Juventude tem um sabor ainda mais especial para o camisa 10. Afinal, integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira acompanharão o jogo no Morumbis, com um olho mais aprofundado na performance do craque.

Há a expectativa que o técnico Carlo Ancelotti convoque Neymar para os jogos contra o Chile, no Maracanã (dia 4 de setembro), e Bolívia, fora de casa (9). As partidas marcam a última Data-Fifa das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

