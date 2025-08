Tucu se adianta e vaza nova camisa de manga longa do Botafogo

Meia-atacante do Botafogo, Tucu Correa se adiantou ao próprio clube, nesta quinta-feira (31), para divulgar a camisa 2 de manga longa do Glorioso, da coleção “Aura 90”. O jogador argentino publicou a imagem no próprio perfil de uma rede social. Os internautas, então, tiveram tempo de “printar” a foto e divulgá-la. Em seguida, ao perceber que havia cometido um erro, o hermano apagou a publicação.

Horas após o equívoco de Tucu, o Botafogo oficializou a versão de manga longa do seu uniforme todo preto, inclusive, com o meia-atacante argentino de “modelo”.

A nova camisa do Botafogo faz referências à moda dos anos 90. Ela conta com gola polo e listras pretas sobre os detalhes brancos, características daquela década.

O Botafogo lançou o uniforme 2 na última sexta-feira (25), no Estádio Nilton Santos, durante a apresentação do volante Danilo. No dia seguinte, no sábado (26), o time estreou a camisa no empate contra o Corinthians por 1 a 1, no Colosso do Subúrbio, pela rodada 17 desta edição do Campeonato Brasileiro.

O Glorioso volta a campo neste domingo (3), também pelo Brasileirão, no Nilton Santos, contra o Cruzeiro.

