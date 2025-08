PSG é multado pela Uefa por conduta da torcida na final da Champions

Dois meses depois da conquista inédita da Champions em Munique, o PSG acabou punido pela Uefa por conta da conduta de seus torcedores na final contra a Inter de Milão, vencida por 5 a 0.

A invasão de campo rendeu ao clube francês uma multa inicial de 100 mil euros (R$ 640 mil). Mas o valor total das penalidades chegou a quase 150 mil euros (R$ 960 mil), somando outras infrações cometidas durante a partida.

Entre as punições adicionais estão 8 mil euros por atos de vandalismo, 30 mil euros pelo lançamento de objetos no gramado e 10 mil euros por uma faixa política exibida nas arquibancadas. A torcida organizada do PSG, ‘Collectif Ultras Paris’, exibiu a mensagem: “Parem o genocídio em Gaza”.

Além do impacto financeiro, o PSG corre o risco de sofrer uma sanção esportiva. Assim, ficaria proibido de vender ingressos para um jogo das competições da Uefa. A pena, por enquanto, está suspensa por dois anos.

Mesmo com o peso das multas, o prejuízo passa longe de afetar o caixa do clube. Só na última edição da Champions, o PSG embolsou mais de 148 milhões de euros (quase R$ 1 bilhão). Além disso, faturou outros 92 milhões de euros pela campanha no Mundial de Clubes, em que foi vice-campeão.





