Messi está perto de renovar com o Inter Miami e vai jogar até os 41 anos

O futuro de Lionel Messi parece definido. De acordo com informações da ‘Catalunya Ràdio’, o craque argentino deve renovar seu contrato com o Inter Miami até 2028, o que o manteria nos Estados Unidos até os 41 anos.

Messi chegou à MLS em 2023, após duas temporadas no PSG. Desde então, seus números impressionam. Na primeira temporada, marcou 11 gols e deu 5 assistências em apenas 14 jogos. Em 2024, foram 23 gols e 13 assistências em 25 partidas. Neste ano, soma 24 gols e 10 assistências em 30 confrontos.

Com a renovação encaminhada, as chances de um retorno ao Barcelona ficam praticamente descartadas. Ainda assim, existe a possibilidade de Messi voltar ao Camp Nou para uma despedida simbólica. A ideia de um jogo de homenagem em reconhecimento à sua trajetória no clube catalão segue em pauta.





