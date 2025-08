São Paulo aproveita oportunidades, bate o Athletico e sai na frente na Copa do Brasil

O São Paulo está na frente no duelo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (31), o Tricolor, com um time misto, aproveitou bem as suas oportunidades e bateu o Athletico por 2 a 1, no Morumbis. Pablo Maia e Ferreira marcaram os gols e Viveros descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Tricolor joga pelo empate na partida de volta para garantir a vaga nas quartas de final. Já o Furacão precisa de uma vitória de um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou de dois para se classificar.

Antes de se reencontrarem em Curitiba, as equipes voltam a campo pelo Brasileirão. O São Paulo vai até Porto Alegre, onde encara o Internacional, na noite do domingo (03). Já o Rubro-Negro, no mesmo dia, recebe o Paysandu, na Arena da Baixada, pela Série B.

São Paulo se impõe e sai na frente

O jogo começou com o Athletico segurando bem o jogo no meio de campo, com uma boa marcação. O Furacão teve a primeira chance do jogo, quando Alan Kardec recebeu sozinho na área e cabeceou para fora. Na primeira escapada do São Paulo, Wendell invadiu a área pela esquerda, mas se atrapalhou na passada e ainda se machucou, tendo que deixar o jogo.

O Tricolor cresceu na partida, ficou mais com a bola e conseguiu abrir o marcador. Marco Antônio recebeu cruzamento de Ferreira na área, chutou e Léo cortou no meio da área. Na sobra, Alan Franco ajeitou para Pablo Maia, que arriscou de fora da área e acertou um belo chute para marcar.

O time da casa ficou mais com a bola com a vantagem no marcador, mas o Furacão ainda conseguiu assustar. Após cruzamento rasteiro, Kardec finalizou da entrada da área e Jandrei fez a defesa tranquila. No último minuto, o São Paulo chegou com Rodriguinho, sozinho, chutou rasteiro na frente da meia-lua, mas mandou para fora. Na sequência, André Silva recebeu de Ferreira e finalizou para defesa de Santos.

Poucas oportunidades, mas Tricolor amplia e toma susto

Na segunda etapa, o Athletico veio com alterações e conseguiu ficar mais com a bola. O Rubro-Negro conseguia permanecer mais no campo de ataque, só não conseguia criar oportunidades. O São Paulo apostava nas jogadas pelaS laterais, e, em duas oportunidades, obrigou Santos a trabalhar em chutes cruzados para dentro da área.

Só que o Tricolor conseguiu ser fatal, mais uma vez, quando chegou. Rodriguinho fez grande jogada pela direita, passou por três marcadores e tocou para Ferreira, sozinho, finalizar para marcar o segundo. Após ampliar o marcador, o São Paulo seguiu no ataque e quase marcou o terceiro com Enzo Díaz. O argentino recebeu na área e chutou forte na trave.

Depois de sentir o segundo gol, o Furacão conseguiu chegar no ataque e marcar o seu gol. Após tabelar com Zapelli, Benavídez cruzou na área e Viveros descontou para os paranaenses. O Furacão ainda tentou o empate, mas não conseguiu ter mais chances para igualar o marcador.

SÃO PAULO 2 X 1 ATHLETICO-PR

Ida das Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Data e hora: 30/7/2025, às 21h30 (de Brasília)

Público Total: 42.142 torcedores

Renda: R$ 1.944.658,00

Gols: Pablo Maia, 30’/1ºT (1-0); Ferreira, 31’/2ºT (2-0); Viveros, 41’/2ºT (2-1)

SÃO PAULO: Jandrei; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik, intervalo), Pablo Maia (Bobadilla, 23’/2ºT), Marcos Antônio (Alisson, 14’/2ºT), Rodriguinho e Wendell (Enzo Díaz, 15’/1ºT); Ferreira e André Silva (Luciano, 14’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

ATHLETICO-PR: Santos; Belezi, Léo e Habraão; Benavídez, Riquelme (João Cruz, 39’/2ºT), Patrick, Giuliano (Zapelli, intervalo), Dudu (Mendoza, 24’/2ºT) e Fernando (Felipinho, 24’/2ºT); Alan Kardec (Viveros, intervalo). Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões Amarelos: Wendell, Cédric Soares e Rodriguinho (SPFC); Belezi (CAP)

Cartão Vermelho: Odair Hellmann (CAP)

