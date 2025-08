TRE de Roraima suspende investigação contra o presidente da CBF, Samir Xaud

O presidente da CBF, Samir Xaud, obteve uma importante vitória na Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Roraima concedeu uma liminar que suspende a investigação contra ele. A decisão, aliás, foi proferida nesta quinta-feira (31). O dirigente havia sido alvo de uma operação da Polícia Federal. O tribunal, contudo, considerou a medida contra ele “desproporcional”.

A decisão do vice-presidente do TRE-RR destacou a aparente falta de provas. O texto da liminar aponta que “não restaram demonstrados elementos concretos de autoria e materialidade delitiva capazes de associar a participação do paciente na prática de crime eleitoral”. O documento, inclusive, ressaltou o “grave constrangimento ilegal na decretação de busca e apreensão”.

Samir Xaud se pronuncia

Após a decisão favorável, Samir Xaud se pronunciou por meio de uma nota oficial. O presidente da CBF falou em “injustiça” e “grave exposição negativa” de sua imagem.

“Sei de onde eu vim, sei quem eu sou e mantive a tranquilidade nos últimos dias, apesar da injustiça cometida e da grave exposição negativa da minha imagem. Seguirei trabalhando com foco, fé e honestidade em prol do futebol brasileiro”, declarou Xaud.

A liminar, de fato, reverte um cenário criado na véspera. Na quarta-feira (30), Xaud foi um dos alvos da Operação Caixa Preta. Na ocasião, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca na sede da CBF. Curiosamente, o próprio Ministério Público já havia se manifestado contra a inclusão do dirigente na ação.

A investigação, em resumo, apura a suposta compra de votos em Roraima. Os principais alvos da operação são a deputada federal Helena Lima e seu marido. Surpreendentemente, Xaud entrou na mira dos investigadores por ser o suplente da deputada. O nome dele, enfim, foi citado em uma conversa gravada pela polícia no contexto da investigação.

Leia a nota da CBF na íntegra: "A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima proferiu decisão suspendendo as investigações em relação ao presidente Samir Xaud. O vice-presidente do TRE-RR destacou que "não restaram demonstrados elementos concretos de autoria e materialidade delitiva capazes de associar a participação do paciente na prática de crime eleitoral". Ressaltou, ainda, "grave constrangimento ilegal na decretação de busca e apreensão" e "desproporcionalidade da medida" contra o presidente da CBF. "Sei de onde eu vim, sei quem eu sou e mantive a tranquilidade nos últimos dias, apesar da injustiça cometida e da grave exposição negativa da minha imagem. Seguirei trabalhando com foco, fé e honestidade em prol do futebol brasileiro", declarou Samir Xaud."

