Atlético aproveita bobeira do Flamengo e sai na frente na Copa do Brasil

O Atlético está na frente e conta com a vantagem do empate para ir às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (31), no Maracanã, o Galo venceu o Flamengo por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas. Cuello, após receber presente de Léo Pereira, marcou para os mineiros.

Na próxima quarta (6), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, os times voltam a se enfrentar pelo jogo de volta desta etapa da competição. O Flamengo terá que vencer por dois gols de diferença para se classificar. Se os cariocas derrotarem os alvinegros por um gol de vantagem, a série vai para os pênaltis. Não há mais o critério do gol fora de casa.

Flamengo fica na trave

O chamado “jogo de estudo” dominou boa parte do primeiro tempo do clássico. Aos poucos, porém, o desenho do encontro foi ficando mais claro. O Flamengo tomou a iniciativa de ataque diante de um Atlético bem fechado, cuja aposta principal era nas esticadas para Hulk. Evertton Araújo, de fora da área, resolveu, então, acordar os sonolentos acertando um porrete na trave de Everson. Quase o primeiro do Rubro-Negro, que teve as melhores ações, porém, sem a precisão adequada para retirar o zero do placar.

Atlético volta melhor

O Galo, enfim, assumiu uma postura mais ofensiva na segunda etapa. Passou a chutar mais, subir a marcação e forçar o erro do adversário. Assim, Léo Pereira entregou a bola de graça para Cuello. Na frente de Rossi, o atacante do time carijó não perdoou e colocou os mineiros na frente. O Flamengo só acordou quando os novos reforços foram a campo. Em jogada entre eles, Royal acertou a trave de Everson. Depois, Lino obrigou o goleiro alvinegro a se esticar todo para salvar o Bicudo e teve um gol bem anulado (estava impedido). Um empate, portanto, não teria sido injusto.

FLAMENGO 0x1 ATLÉTICO

Copa do Brasil – Oitavas de final – Jogo de ida

Data-Hora: 31/7/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Cuello, 21’/2ºT (0-1)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Royal, 26’/2ºT), Ortiz, Léo Pereira, Viña (Ayrton, 12’/2ºT); Evertton Araújo, Allan, Matheus Gonçalves (Lino, 12’/2ºT); Luiz Araújo (Yan, 12’/2ºT), Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

ATLÉTICO: Everson; Saravia (Rabello, 34’/2ºT), Lyanco e Alonso; Menino, Franco, Gomes (Vera, 30’/2ºT) e Scarpa; Cuello, Rony (Alexsander, 22’/2ºT) e Hulk (Júnior Santos, 30’/2ºT). Técnico: Cuca.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartão Amarelo: Yan (FLA); Lyanco (CAM)

Cartão Vermelho:

