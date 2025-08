Lino vibra com estreia pelo Flamengo e reencontro com o Brasil

Principal reforço do Flamengo nesta janela de transferências, o atacante Samuel Lino estreou nesta quinta-feira (31) em derrota para o Atlético por 1 a 0 no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o confronto, o camisa 16 aprovou o seu reencontro com o futebol brasileiro, por onde atuou pela última vez em 2018, na base do próprio Fla.

“Me senti muito bem no começo, ainda que um pouco confuso, pois tudo é novo para mim, já que nunca joguei no Brasil. Ainda estou me adaptando, mas estou me sentindo bem fisicamente. A derrota não muda nossa mentalidade de vitória para a partida de volta”, comentou Lino.

O atacante, aliás, fez um “salseiro” na defesa do Atlético. Ele entrou aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Luiz Araújo, cruzou para Royal cabecear na trave e teve um gol anulado no último minuto. O camisa 16, inclusive, ainda exigiu grande defesa de Everson. Assim, não conseguiu evitar a derrota do Flamengo, que precisará vencer o Galo fora de casa, quarta que vem (6/8), para avançar às quartas de final.

“Uma pena seria uma estreia com um com gol ou seria com o empate. Na próxima, quem sabe eu não faça um gol?”, concluiu Lino, em entrevista ao “Sportv”.

Mudança de chave

Antes da partida de volta contra o Atlético, o Flamengo defende a liderança do Brasileirão contra o Ceará. O time de Lino e Filipe Luís jogará no domingo (3), às 18h30, pela 18ª rodada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.