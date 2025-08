Cuca define vitória do Atlético sobre Fla: ‘Consistente’

Após a vitória do Atlético sobre o Flamengo por 1 a 0, em pleno Maracanã, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (31), o técnico Cuca, claro, exaltou o triunfo atleticano. O comandante enfatizou que o time jogou bem, foi consistente e mereceu vencer, tal qual ocorrera no último domingo (27), quando os times também se enfrentaram, mas pelo Brasileirão e com vitória do Fla.

“A gente fez uma partida muito boa e merecemos vencer. É o primeiro jogo, né? Mas é uma vitória importante e muito difícil, porque poucos times vem e vencem o Flamengo aqui com 65 mil pessoas empurrando…Quando você joga duas, três vezes, como a gente vai jogar com o Flamengo em dez dias, existem estudos. Eles têm uma comissão técnica boa, assim como a minha também é, então os meninos eles estudam. E se você vier fazer a mesma coisa você vai ser uma presa previsível. A gente mudou, lógico, mudamos algumas peças, jogamos jogos no extremo também, e fizemos um jogo bastante consistente, assim como foi no domingo também, e hoje fomos mais felizes”, comentou Cuca.

Próximos jogos do Atlético

O técnico, entretanto, reforçou que o Atlético teve uma mudança de postura e de autoestima entre os jogos. Os times voltam a se enfrentar agora na próxima quarta-feira (6), às 19h, pela volta. O Atlético, naturalmente, se classifica com apenas um empate na Arena MRV. O Galo, porém, recebe o Bragantino no domingo (3), às 18h30, pelo Brasileirão.

“No primeiro jogo, no domingo passado, não jogávamos pelo resultado, mas pelo resgate da autoestima, da dignidade que em certos momentos se cobra, dos problemas financeiros… Isso está exposto e colocamos em cheque domingo. O resultado era importante, mas não era o mais importante daquela partida. O importante era fazer um jogo igual. Fizemos um jogo igual (no domingo), e hoje também. Isso motiva o torcedor, imprensa e principalmente jogadores”, concluiu Cuca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.