Martinelli alcança número expressivo com a camisa do Fluminense

Com cinco anos de jogador profissional, Martinelli alcançou uma marca expressiva com a camisa do Fluminense. Afinal, o meio-campista se tornou o Moleque de Xerém com mais jogos pelo time principal do clube carioca ao ultrapassar o goleiro Fernando Henrique, vice-campeão da Libertadores 2008.

O feito ocorreu na partida contra o Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão. No entanto, o volante se isolou na liderança da lista ao entrar em campo contra São Paulo e Internacional, ambos fora de casa.





Agora, o jogador soma 267 partidas pelo Tricolor, enquanto o arqueiro tem 265. Na sequência, estão Marcos Júnior, Júnior César, Roger, Arouca, César, André, Thiago Silva e Flávio, todos revelados pelo clube.

Martinelli é o #MlkDeXerém com mais partidas pelo #TimeDeGuerreiros! Mais uma marca histórica conquistada pelo nosso 8️⃣! Parabéns, Marti! pic.twitter.com/CSjQ65UPrH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 31, 2025





Martinelli, por sinal, também é o jogador tricolor com mais jogos pela Libertadores. Isso porque, no ano passado, ele chegou a 31 jogos, superando o ex-atacante Fred, que tem 29.

Revelado em 2020, o camisa 8 teve as primeiras oportunidades com o técnico Odair Hellmann. Aos poucos, conquistou seu espaço e foi bem utilizado por comandantes como Roger Machado, Abel Braga, Fernando Diniz, Mano Menezes e Renato Gaúcho. Por fim, foi importante nas conquistas da Libertadores, em 2023, e Recopa Sul-Americana, em 2024.

Cria de Xerém com mais jogos pelo Fluminense

1- Martinelli (2020-2025) – 267 jogos

2 – Fernando Henrique (2002-2010) – 265 jogos

3- Marcos Júnior (2012-2018) – 247 jogos

4- Júnior César (2001-2008) – 226 jogos

5- Roger (1996-2004) – 221 jogos

6- Arouca (2004-2008) – 212 jogos

7- César (2000-2003) – 202 jogos

8- André (2020-2024) – 198 jogos

9 – Thiago Silva (2006-2025) – 192 jogos

10 – Flávio (1997-2003) – 189 jogos

