Gabigol e Rafaella movimentam entorno com ‘presságio’ em chá revelação na mansão do casal

Em meio à fase mais sólida do relacionamento, Gabigol e Rafaella Santos abriram as portas da mansão onde vivem, em Nova Lima, Região Metropolitana de BH, para sediar um chá revelação que atraiu olhares atentos nas redes sociais. Porém, quebrando expectativas da grande torcida, a celebração dizia respeito à gestação do filho de um primo do atacante do Cruzeiro. Mas pode-se dizer que o evento serviu de presságio para o entorno do casal — e para eles mesmos.

As primeiras imagens do evento serviram de alerta para os seguidores, visto que Gabi aparecia com um adesivo “é menino” no peito. O ambiente decorado com balões cor-de-rosa ao fundo contribuiu para especulações sobre uma suposta gravidez de Rafaella no primeiro momento. Posteriormente, o jornal Extra publicou um comunicado de esclarecimento sobre os papais do evento.

O casal apenas ofereceu o espaço da residência para receber os convidados da família e até tornaram o evento público em suas redes sociais. A celebração também serviu para reforçar a proximidade e reiterar os vínculos entre eles após os rumores de término.

Planos de construir uma família

Gabriel e Rafaella superaram as fragilidades do percurso e oficializaram uma nova fase na relação: estão morando juntos em Belo Horizonte. A união, aliás, reacendeu antigos planos de casamento e abriu espaço para decisões mais estruturadas. Fontes ouvidas pela editora-chefe do portal Leo Dias, Alexia Alcantarino, garantiram que ela pretende iniciar em breve as tentativas para engravidar, o que indicaria uma movimentação do casal em direção à formação de uma família

Ainda de acordo com o portal Leo Dias, o atacante do Cruzeiro buscou o aval da família de Neymar para dar sequência ao relacionamento. A reportagem revelou detalhes em que o jogador teria dito que considera Rafaella “a mulher da vida dele”.

Relação ganha estabilidade após polêmicas

O casal enfrentou momentos turbulentos nos últimos anos, incluindo rompimentos e especulações envolvendo terceiros. Contudo, desde a reaproximação definitiva, os pombinhos voltaram a se mostrar juntos em eventos públicos e celebrações pessoais. Inclusive foi justamente a ausência de Gabriel Barbosa na festa de aniversário de Rafaella que levantou os primeiros rumores de um possível término entre eles.

A retomada da rotina conjunta, agora em Minas Gerais, trouxe maior discrição e sinaliza um compromisso mais sólido. Ambos têm adotado uma postura mais reservada em relação à exposição nas redes, mas continuam participando ativamente de compromissos em família e entre amigos.

Nova rotina de Gabigol e Rafaella

Desde que passou a viver com o namorado, Rafaella ajustou sua rotina ao lado do jogador e adotou um estilo de vida mais próximo do cotidiano do atleta. A mudança para a capital mineira, contudo, aconteceu gradualmente logo após o casal selar a reconciliação — período que coincidiu com sua ida ao Cruzeiro, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

Entre idas e vindas, o casal já se relaciona há uma década, mas, segundo amigos próximos, desta vez parece diferente. Não há qualquer declaração oficial sobre casamento ou gravidez, mas os gestos e decisões recentes indicam para um novo momento para os dois e, em breve, para família.

