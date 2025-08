Santos recebe proposta do Japão por Diego Pituca

O Santos recebeu uma proposta de empréstimo do V-Varen Nagasaki, da segunda divisão do futebol japonês, pelo meio-campista Diego Pituca. A oferta oficial já está na mesa da diretoria santista e está sendo avaliada. No momento, o assunto é tratado com cautela.

A proposta inicial dos japoneses não agradou ao clube da Vila Belmiro, que ainda está em conversas com o V-Varen. Contudo, o Peixe não tem pressa para tomar uma decisão. A informação sobre o interesse do time asiático foi divulgada inicialmente pelo portal “Trivela”.

Pituca, de 32 anos, tem vínculo com o Santos até 31 de dezembro de 2027. Após ser peça fundamental na campanha do vice-campeonato paulista e no título da Série B em 2024, o volante perdeu espaço entre os titulares em 2025. No total, ele soma 23 partidas na atual temporada, sendo 13 como titular, com um gol e uma assistência.

Nas últimas rodadas, o jogador deixou de ser opção principal para o técnico Cleber Xavier. Titular contra o Mirassol, Pituca acabou substituído no intervalo. Desde então, ficou no banco nas partidas contra Internacional e Sport, sendo preterido por outras opções no meio de campo.

Mesmo com a perda de espaço recente, a experiência e o histórico positivo no clube fazem com que o Santos analise com cuidado qualquer possibilidade de saída do jogador. Afinal, o volante aparece como um dos líderes do elenco. Assim, a saída do jogador também significa perder uma de sua referências no plantel.

