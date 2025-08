Ex-Botafogo, Barreto comemora acerto com clube do Japão

O volante Barreto, que estava defendendo o Avaí na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, já tem um novo clube. O jogador acertou sua transferência para o Kyoto Sanga, do Japão. Barreto havia chegado ao Leão no início da temporada 2025 e disputou 16 partidas, com dois gols marcados e uma assistência. Ele também conquistou o título do Campeonato Catarinense neste período.

Essa será a primeira experiência de Barreto no futebol japonês. O volante comentou sobre o acerto com o novo clube e destacou a felicidade com a oportunidade de atuar em outro continente.

“Quando surgiu o interesse do clube eu fiquei bem animado e feliz por ter chamado a atenção do clube. Estava feliz no Avaí, mas o projeto do clube é muito bom, é uma equipe que quer brigar pelo título e isso me motivou bastante. O Avaí também entendeu que era algo bom para todos e aconteceu a transferência. Estou muito feliz e motivado em defender o Kyoto e espero que a gente possa alcançar os objetivos do time”, disse.

Barreto é bicampeão da Série B do Brasileiro

Revelado nas categorias de base do Criciúma, Barreto ganhou destaque ao ser campeão da Série B do Brasileirão com o Botafogo, em 2021. Antes disso, já havia conquistado o título da mesma competição pelo Red Bull Bragantino, em 2019. Além das passagens pelo futebol brasileiro, o meio-campista também foi campeão da Challenger Pro League com o RWD Molenbeek, da Bélgica. Ele avaliou a chegada ao novo clube e compartilhou suas expectativas sobre o futebol japonês.

“Fui recebido muito bem por todos no clube, aqui tem alguns brasileiros que já estão me ajudando com algumas coisas. Já joguei fora do Brasil, então sei que tem um período de adaptação a tudo, que é natural. Mas acredito que em breve já estarei adaptado a tudo, principalmente ao fuso-horário. O futebol aqui no Japão é de muita velocidade, intensidade, então já sei bem como é e o que preciso fazer para ter bom desempenho e ajudar o clube”, disse.

