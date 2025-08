Crise? Rodrygo e influenciadora viajam separados para a Espanha

Rodrygo Goes e Bruna Rotta podem estar vivendo uma nova crise no relacionamento. O jogador do Real Madrid e a influenciadora viajaram separados para a Espanha após uma passagem pelo Brasil durante as férias do atacante.

Eles passaram pelo país e marcaram presença no aniversário do pai dele, Eric Goes, no casamento de Éder Militão e também aniversário de Vini Jr. Além disso, viajaram para Maceió, onde tiveram a última aparição juntos há uma semana.





Dessa forma, no retorno para a Espanha, eles foram separados e mostraram nas redes sociais. Enquanto Rodrygo pegou um jatinho direto para Ibiza, onde curte seus últimos dias de férias, Bruna desembarcou de um voo comercial em Marbella, cidades com cerca de 630 km de distância.

Além disso, a influenciadora compartilhou um perrengue que passou enquanto esperava o voo para Madrid na última terça-feira (29). Ela ficou uma noite na casa de uma amiga e precisou pegar um trem para chegar a outro destino. Assim, ela mostrou às 48h de viagem.

Bruna também tem mostrado os passeis que vem fazendo, como um dia de beach club. Aliás, a influenciadora fez um vídeo testando looks e pedindo a opinião das seguidoras, o que gerou questionamentos se ela e Rodrygo continuam juntos. Rodrygo e Bruna Os dois vivem um relacionamento mais íntimo e discreto nas redes sociais, apesar de Bruna trabalhar com criação de conteúdos. Aliás, durante a viagem para Maceió, a influenciadora compartilhou um álbum de fotos ao lado do jogador, que, discreto, quase não mantém fotos publicadas com a amada em seu perfil. É sabido apenas que Rotta mudou de país em meados de setembro do ano passado para acompanhá-lo em Madrid. O casal viveu junto por um período, mas a influencer arranjou um cantinho para morar sozinha no início do ano. Um dos melhores amigos de Rodrygo chegou a ajudá-la no processo de mudança e decoração do espaço. Aliás, a crise ‘pública’ mais recente dos dois aconteceu em fevereiro. Depois de acompanhar a partida entre Real Madrid e Manchester City na Champions League, a influencer publicou um vídeo com trecho de uma música que trata sobre solteirice. Na época, internautas também notaram que os dois também deixaram de se seguir. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.